В Новосибирске фитнес-тренер вооружился ножом и взял в заложницы бывшую жену
Для этого экс-супруг ворвался в магазин, где она работала. Причём с этой целью приехал из другого города.
Фото © Соцсети
В магазине косметики и бытовой химии на Морском проспекте в Советском районе Новосибирска вооруженный ножом житель города взял в заложницы продавщицу магазина. Девушка оказалась его бывшей женой, а сам он приехал из Иркутска, где является известным спортсменом и фитнес-тренером.
Как пишет сайт kp.ru, девушку спасли правоохранители. Её напарница успела нажать тревожную кнопку, но мужчина всё-таки нанёс несколько ножевых ранений свой бывшей супруге.
"Получивший сообщение о ножевом ранении в торговой организации экипаж Росгвардии незамедлительно прибыл по указанному адресу. В магазине росгвардейцы обнаружили мужчину, который под угрозой ножа удерживал женщину. На теле жертвы виднелись следы порезов. Она умоляла освободить её, но нападавший не реагировал на уговоры", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Во время переговоров росгвардейцев и преступника девушка не растерялась и смогла вырваться, его быстро скрутили. Пострадавшую увезли в больницу, где ей диагностировали колото-резаное ранение бедра, предплечья и скальпированная рана левой кисти.
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Ранее подобный инцидент произошёл в Кемерове. Молодой человек взял в заложницы девушку, угрожая ей разбитой бутылкой. Тогда Росгвардейцы обезвредили и задержали парня, девушка не пострадала.
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