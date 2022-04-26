В Мариуполе уничтожен один из самых жестоких карателей ВСУ — Сергей Шпрот Скальд Российские военные настигли ещё одного нациста. Он писал русофобские стихи и поддерживал геноцид, был карателем в Донбассе. Скальд уничтожен, но вся его семья процветает на курорте в Испании. 354341 354341 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sergiiskald

Информацию об уничтожении Шпрота уже подтвердила его мать. Нациста знали по его стихам и внешнему виду — типичный скинхед, татуированный с ног до головы.

Настоящее имя Скальда — Сергей Анатольевич Баламутовский. Ему было 43 года. Родился и вырос в Черновцах. Жил в панельных многоэтажках на улице Небесной сотни, 15 и бульваре Героев Крут, 12. О молодости Баламутовского ничего неизвестно. Украинские источники сообщают, что в девяностых он был убеждённым скинхедом и активно участвовал в акциях радикальных правых. Тогда же получил прозвище Шпрот. Он учился, но не окончил местный институт.







В нулевых Сергей Баламутовский обзавёлся семьёй и открыл лавку хозтоваров с копеечными оборотами. А ещё начал писать националистические стихи под псевдонимом Скальд. Поначалу никакой славы они ему не принесли. Иногда автора приглашали почитать со сцены Центрального дворца культуры города Черновцы. Всё изменилось, когда на Украине произошёл Евромайдан. Баламутовский присоединился к "Правому сектору"*, став не только бойцом, но и идеологом геноцида русскоязычных людей. Вот какие строчки Сергей Скальд посвятил мирным донбассцам.

— Глотай мусор, прячься в дерьме, стони, раб, всё время стони! — это отрывок из его типичных "виршей".

Русских Баламутовский в своих произведениях называл не иначе как псами. На этот раз стихи националиста зашли на ура. Большим тиражом был опубликован первый его сборник "Голос крови". Литературные критики рукоплескали. Но на время Майдана и гражданской войны на востоке Украины Сергей Скальд забросил поэзию. Он метал коктейли Молотова в "ватников", позже принимал участие в карательных операциях в Донбассе, например в блокаде железнодорожных путей и обстреле Авдеевки.

— Сражался безумно! — с восторгом писали про него украинские журналисты. С почестями Сергея Скальда назначили командиром 16-й резервной сотни Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора" на Буковине. После окончания активной фазы военных действий на востоке страны Баламутовский продолжил заниматься писательством.







В 2018–2021 годах Сергей Скальд опубликовал сборники военной поэзии "Навылет: рифмы калибра 5,45" и "Другой". Презентация книг больше походила на гастроли эстрадной звезды: Киев, Винница, Одесса, Николаев, Мелитополь. Баламутовский объездил почти всю страну, его выступлениям предшествовала массированная реклама. В обязательном порядке поэт-нацист посещал местные детсады и школы, чтобы приобщить к своим идеям самых маленьких украинцев.

С началом российской спецоперации на Украине Сергей Скальд снова сменил перо на автомат. Пару недель назад он опубликовал свои последние русофобские строчки:

— Уже сегодня на ваше пьяное "Тагил" или "Русские, вперёд" звучит один ответ по всему миру: "Пошли *** !!!" А завтра вас просто не будет! — сотрясал угрозами воздух националист. Ещё он выложил видеоролик, где добивает ногами воображаемого русского.

Сергей Скальд тренируется добивать россиян. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sergiiskald

Как выяснил Лайф, Сергей Скальд был знаком с отморозками из Грузинского национального легиона, которые устроили в конце марта "киевскую резню". Напомним, они издевались на пленными солдатами Российской армии и глумились над погибшими. За неделю до этого Баламутовский выложил совместное селфи с Теймуразом Назиком Хизанишвили — самым активным участником резни. Похоже на то, что Скальд тоже участвовал в подобных зверствах.

Скальд (справа) с Теймуразом Хизанишвили за неделю до "киевской резни". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sergiiskald

Семья в Испании

Как выяснил Лайф, Шпрот был кошмаром и для своей семьи. На протяжении всего 2020 года Скальд судился. Два иска — о расторжении брака и домашнем насилии — против него подала супруга (теперь уже бывшая) Марьяна Баламутовская. В соцсетях пара тщательно скрывала разлад. Об их разводе широкая общественность на Украине так и не узнала. Марьяна младше Скальда на шесть лет. Она его землячка и подруга детства, фактически росла у него на глазах.





Марьяну можно назвать светской львицей и фотомоделью. Раньше она владела неким женским клубом, теперь руководит частной школой довузовской подготовки. Родила Скальду двух детей: Александру (18 лет) и Евгения (10 лет). Дочь уже занимается бизнесом, помогая матери.

Сразу после начала военной операции на Украине жена нациста с детьми уехала на машине в Бухарест, а оттуда они вылетели в Испанию, в Малагу. Через несколько недель появились кадры отдыха дочки Скальда в Испании.

Семья Сергея Скальда давно находится в Малаге. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Sasha_dreamer

В Малаге живёт вся семья Скальда: мать Лариса, брат Денис, а также невестка, племянники и отчим. Испанские Баламутовские явно не бедствуют. Судя по соцсетям, у них пара квартир, особняк с бассейном и престижные немецкие автомобили. Лариса Баламутовская давно вышла замуж за испанца, работает топ-менеджером в парфюмерной компании Essens Spain. Денис Баламутовский часто проводит время в компании российских звёзд. У него встречаются селфи с комиком Леонидом Барацем, тренером Юрием Сёминым, вокалистом "Би-2" Лёвой.

Сергей Скальд с детьми в испанской Малаге в гостях у брата и матери. Фото © Facebook.com (запрещён на территории Российской Федерации) / Larysa Balamutovska

После ликвидации Шпрота прошло уже более суток. Ни один из членов его семьи пока не выразил публичного сожаления. Мать ограничилась скупым подтверждением смерти сына. Остальные просто промолчали. Зато слёзы по Скальду льёт 33-летняя Лилия Скорина, его последняя любовница. Она живёт на улице Юлиуса Фучика, 22, а работает администратором ресторана итальянской кухни. Девушка поддерживала нацистские идеи и называла Шпрота Железным человеком. Её соцсети переполнены русофобским контентом.

Фото © Facebook.com (запрещён на территории Российской Федерации) / Лілія Скорина

Можно не сомневаться в том, что по мере продвижения Российской армии судьба Шпрота ждёт не только других его соратников по "Правому сектору", но и всех нацистов и радикалов, причастных к убийствам мирных жителей Донбасса.

* В России "Правый сектор" признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена.

Удастся ли российским военным полностью ликвидировать "Правый сектор"? 0 Да, все его участники известны, каждого настигнет возмездие. Нет, все участники движения успеют сбежать за границу. Главное — ликвидировать всех идеологов, после чего организация распадётся.

Авторы Егор Пережогин