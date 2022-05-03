Кого из генералов НАТО Зеленский пытается спасти из подземелья "Азовстали" В списке тех, кто ещё находится под землёй, могут оказаться опытные и известные американские специалисты по тренировкам и диверсионной работе. 96608 96608 Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Иностранные наёмники на Украине в 2022 году

Эвакуация мирного населения из подвалов завода "Азовсталь" и прилегающей территории открывает новые подробности взаимодействия украинской армии с силами США и НАТО. Как отмечают бывшие сотрудники завода "Азовсталь", покинувшие комплекс по гуманитарному коридору, украинские военные часто говорили о присутствии в подвалах высокопоставленного генерала западной армии, который "постоянно на связи с Зеленским".

Американские военные специалисты готовят украинскую армию на нескольких полигонах с 2015 года. Крупнейшие из них, включая Яворовский полигон и Житомирский центр подготовки, уничтожены крылатыми ракетами ВКС России. Однако к 2021 году американские, канадские, французские и швейцарские инструкторы успели подготовить примерно 30 батальонов ВСУ и нацбатов — это около 15 тыс. человек. Большинству из них, по мнению бывшего инструктора "морских котиков" США, мастер-сержанта запаса Саймона Тапперта, преподавалась "комбинированная тактика боевых действий", основанная на опыте армий США и Канады в последних крупных конфликтах, начиная с войны во Вьетнаме.

Такое обучение отличается от тренировок внутри США, поскольку присутствуют особенности, раскрывать которые для "внешних партнёров" нельзя. Если в общих чертах, то руководство и контроль за таким обучением должен проводить высший офицерский состав — от капитана до полковника и выше, но это могут быть и генералы. К примеру, если человек вчера ушёл из вооружённых сил, а сегодня он уже тренирует людей на Украине, — это не совпадение Саймон Тапперт Бывший инструктор спецназа ВМС США, мастер-сержант запаса

В пример Тапперт привёл генерал-лейтенанта армии в отставке Терри Вольфа, которого Вашингтон привлёк для работы над координацией военных поставок Украине. Если отставного генерала поставили руководить сложнейшей логистической операцией с несколькими уровнями секретности, значит, другие западные военные могут быть вовлечены и в более серьёзные процессы.

Генерал США захвачен в плен в Мариуполе

Высокопоставленных натовских офицеров, которые с большой долей вероятности могли оказаться в подвалах завода "Азовсталь", много, и не все они широко известны заявлениями, присутствием на пресс-конференциях и в целом являются людьми непубличными. На данный момент известно минимум о четырёх высокопоставленных офицерах армии США, занимавшихся на Украине организацией боевых действий или содействием украинской армии.

Роджер Клотье — младший. Фото © Wikipedia

Первым, кто попал в поле зрения, стал генерал Роджер Клотье — младший. До событий на Украине он руководил Объединённым сухопутным командованием в турецком Измире и часто бывал в Незалежной "по рабочим вопросам". Ему, в частности, приписывают одну из самых крупных ошибок в обучении украинской армии: из-за невозможности использования ВСУ тактики воздушно-наземной операции, которую США разработали, опираясь на современные вооружения, украинцам преподавали устаревшую концепцию "активной обороны", разработанную ещё в 70-х годах и ориентированную на столкновение сил НАТО и СССР в Восточной Европе.

Треворе Кадье. Фото © canada.ca

В конце апреля пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что на "Азовстали" может находиться высокопоставленный генерал канадской армии, не уточнив его имени. Вероятно, речь может идти о Треворе Кадье, якобы бежавшем из Канады из-за обвинений в преступлениях сексуального характера. По данным канадского Минобороны, Кадье бежал из страны 5 апреля, однако на деле он мог прибыть на Украину ещё в январе. Известно, что Кадье вместе с группой канадских инструкторов занимался подготовкой подразделений Нацгвардии Украины "где-то на юге страны" и, вероятно, отступил вместе с основными силами на "Азовсталь", где и был окружён. В Мариуполе Кадье мог отвечать за связь и координацию между подразделением националистических батальонов и регулярной армии и, по некоторым данным, из-за его ошибки мог погибнуть командир 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины Владимир Баранюк.

Пол Грей. Фото © Кадр из видео ketk.com

Отставной майор американской армии Пол Грей — один из тех, кто тренировал ВСУ "на земле". До того как поехать на Украину, Грей служил в элитной 101-й дивизии ВДВ США и входил в высший офицерский состав этого соединения. Он прошёл Афганистан, Ирак и "не стал прислушиваться к рекомендациям покинуть страну" после начала специальной военной операции России на Украине. Его стараниями подготовлены и созданы 41-й батальон территориальной обороны "Чернигов-2", 2-й батальон территориальной обороны Ровенской области "Горынь", а также 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого — формирование, едва не ликвидированное донецкими ополченцами в 2014 году.

Четвёртый офицер армии США — бывший заместитель командира 53-й пехотной бригады (т.н "Бригада аллигаторов") Нацгвардии США майор Ясен Паск. После учений DEFENDER-Europe он занимался разработкой и обучением систем оперативного снабжения частей украинской армии. Тактическая бригада Gator, которой он командовал на Украине, по некоторым данным, могла насчитывать до 900 человек, а в основные задачи подразделения, по предварительной информации, входил "оперативный надзор" за применением специального военного оборудования — систем связи, наблюдения и разведки на линии Одесса – Херсон – Мариуполь.

Почему Зеленский не эвакуировал генералов западных стран

Первая и основная причина, почему высшие офицеры армии США могли оказаться в окружении в Мариуполе, — быстрый прорыв Российской армии и сил ДНР к городу и его блокада. Другая, более глубинная причина состоит в том, что американские военные могли быть лишены должности командиров из-за бунта азовцев и морской пехоты Украины. По некоторым сведениям, недостоверность разведданных, предоставленных запертым на заводе им. Ильича морпехам, привела к гибели командира бригады полковника Баранюка. По некоторым данным, после этого иностранцев разоружили, согнали в подвальные помещения и изолировали от тех, кому удалось уцелеть.

Эвакуировать иностранцев под видом работников комбината "Азовсталь" в Мариуполе невозможно по целому ряду причин. Незнание языка и специфические особенности поведения гарантируют их разоблачение и передачу в руки российской военной разведки. Однако западные офицеры не перестают быть секретоносителями высшей категории — у них, по мнению офицеров войсковых подразделений с боевым опытом, при себе наверняка имеются носители информации, на которых могут храниться доказательства участия кадровых военных в боевых действиях на стороне Украины.

Эти данные в критической для американцев, канадцев и европейцев ситуации могут обменять на скорейшее возвращение домой, но без жуткого медийного скандала из этой истории западным странам в таком случае выйти уже не удастся. По этой причине западных офицеров несколько раз пытались эвакуировать на вертолётах, и для того, чтобы вывезти их с "Азовстали", украинские ВВС пожертвовали минимум семью боевыми машинами.

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв Кто из высших офицеров США и западных стран находится в подвалах "Азовстали"? 0 Генерал Роджер Клотье – младший Генерал Треворе Кадье Майор Пол Грей Майор Ясен Паск

Авторы Евгений Жуков