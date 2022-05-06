Кремль не располагает данными о каком-либо инциденте с кораблём РФ в Чёрном море
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента России отметил, что Москва такими данными не обладает.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о якобы нанесённом ударе по российскому кораблю в Чёрном море, которая распространяется в украинских источниках.
"Нет, мы не располагаем такой информацией", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли Кремлю что-то на этот счёт.
А ранее Песков негативно оценил слова главы СНБО Украины о капитуляции России. Он не стал вдаваться в рассуждения, а коротко подчеркнул неприемлемость для Москвы подобных высказываний в Киеве.
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