Песков сравнил заявления нацистов с "Азовстали" с требованиями террористов в Сирии

В ходе переговоров боевики предложили обменять гражданских заложников на продукты и медикаменты из расчёта 15 человек на тонну провизии.

Предложение заблокированных на территории завода "Азовсталь" украинских боевиков по поводу обмена находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты очень похоже на требования террористов. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.