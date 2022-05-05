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Регион
Опубликовано 5 мая 2022, 10:03
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Песков сравнил заявления нацистов с "Азовстали" с требованиями террористов в Сирии

В ходе переговоров боевики предложили обменять гражданских заложников на продукты и медикаменты из расчёта 15 человек на тонну провизии.

Предложение заблокированных на территории завода "Азовсталь" украинских боевиков по поводу обмена находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты очень похоже на требования террористов. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии, в других местах", — отметил представитель Кремля.

15 заложников на тонну продуктов: Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных жителей на еду
15 заложников на тонну продуктов: Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных жителей на еду

Ранее Лайф писал о том, что ВС России 5–7 мая прекратят боевые действия у "Азовстали" для эвакуации мирных жителей. Военные уйдут на безопасное расстояние и обеспечат вывод людей в любых избранных ими направлениях: как на территорию России, так и в подконтрольные киевским властям районы. По данным РИА "Новости", под "Азовсталью" могут удерживать более 200 мирных граждан. Как рассказал собеседник агентства, в подземных помещениях предприятия могут находиться женщины, старики и дети.


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Wikipedia.org / Vadim Tolbatov

Александр Юнашев
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