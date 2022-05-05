Песков: Путин не озвучивал новых приказов по "Азовстали"

Он добавил, что данные Киева о происходящем на комбинате нужно тщательно фильтровать, потому что украинская сторона производит "огромное количество лжи и фейков".

Президент РФ Владимир Путин не озвучивал новых приказов по комбинату "Азовсталь" в Мариуполе, штурм которого Верховный главнокомандующий отменил ранее. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы были свидетелями, Путин публично дал приказ воздержаться от штурма, каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось", — отметил представитель Кремля, добавив, что блокировка комбината продолжается и что там работают гумкоридоры.