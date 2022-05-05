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Регион
Опубликовано 5 мая 2022, 10:00
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Песков: Путин не озвучивал новых приказов по "Азовстали"

Он добавил, что данные Киева о происходящем на комбинате нужно тщательно фильтровать, потому что украинская сторона производит "огромное количество лжи и фейков".

Президент РФ Владимир Путин не озвучивал новых приказов по комбинату "Азовсталь" в Мариуполе, штурм которого Верховный главнокомандующий отменил ранее. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы были свидетелями, Путин публично дал приказ воздержаться от штурма, каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось", — отметил представитель Кремля, добавив, что блокировка комбината продолжается и что там работают гумкоридоры.

Песков добавил, что данные по "Азовстали", исходящие из Киева, нужно тщательно фильтровать, потому что украинская сторона производит "огромное количество лжи и фейков".

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Напомним, 21 апреля Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь": сейчас их более двух тысяч и эта группировка заблокирована российскими войсками. Президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой военный манёвр нецелесообразным. При этом МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода украинских военных и боевиков, которые хотят сложить оружие, а также гражданских, по заявлениям Киева, находящихся на комбинате. Однако украинская сторона также неоднократно срывала гумпаузы.

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ТАСС / Ковалев Петр

Александр Юнашев
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