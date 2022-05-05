Песков: Путин не озвучивал новых приказов по "Азовстали"
Он добавил, что данные Киева о происходящем на комбинате нужно тщательно фильтровать, потому что украинская сторона производит "огромное количество лжи и фейков".
Президент РФ Владимир Путин не озвучивал новых приказов по комбинату "Азовсталь" в Мариуполе, штурм которого Верховный главнокомандующий отменил ранее. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы были свидетелями, Путин публично дал приказ воздержаться от штурма, каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось", — отметил представитель Кремля, добавив, что блокировка комбината продолжается и что там работают гумкоридоры.
Песков добавил, что данные по "Азовстали", исходящие из Киева, нужно тщательно фильтровать, потому что украинская сторона производит "огромное количество лжи и фейков".
Напомним, 21 апреля Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь": сейчас их более двух тысяч и эта группировка заблокирована российскими войсками. Президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой военный манёвр нецелесообразным. При этом МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода украинских военных и боевиков, которые хотят сложить оружие, а также гражданских, по заявлениям Киева, находящихся на комбинате. Однако украинская сторона также неоднократно срывала гумпаузы.
ТАСС / Ковалев Петр