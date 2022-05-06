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Опубликовано 6 мая 2022, 10:31

В Кремле сочли широкое празднование Дня Победы в Мариуполе пока невозможным

Тем не менее, по словам Дмитрия Пескова, в этом году на 9 Мая туда наверняка приедет много россиян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что широкое празднование Дня Победы в Мариуполе пока вряд ли возможно. Об этом он заявил в беседе с журналистами в пятницу. Представитель Кремля добавил, что

ему пока не известно об отправке в Мариуполь какой-либо официальной делегации из России на празднование 9 Мая.

"Там наверняка будут россияне, также немало россиян будет 9 мая, но о какой-то официальной делегации мне неизвестно", — сказал Песков, отметив, что организация широких праздничных мероприятий в этом году "невозможна по понятным причинам".

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Ранее Лайф сообщал, что в центре Мариуполя появится памятник уже легендарной героической бабушке, которая вышла со Знаменем Победы к солдатам ВСУ и отказалась от предложенных продуктов после их издёвок. Кроме того, сообщалось, что в этом городе 9 мая состоится акция "Бессмертный полк".

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Flickr / Tatyana Tkachuk

Александр Юнашев
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