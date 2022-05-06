В Кремле сочли широкое празднование Дня Победы в Мариуполе пока невозможным

Тем не менее, по словам Дмитрия Пескова, в этом году на 9 Мая туда наверняка приедет много россиян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что широкое празднование Дня Победы в Мариуполе пока вряд ли возможно. Об этом он заявил в беседе с журналистами в пятницу. Представитель Кремля добавил, что

ему пока не известно об отправке в Мариуполь какой-либо официальной делегации из России на празднование 9 Мая.