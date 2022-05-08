Историк Мягков: Идеология украинского нацизма превзошла зверства нацистской Германии

Собеседник Лайфа подчеркнул, что последователи этого режима готовы совершать свои жесточайшие акции где угодно. И украинцы, сбежавшие в ЕС, скоро начнут наводить там свои порядки.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков объяснил концепцию украинского нацизма. Видео © "Дайте сказать!"

Понятие "нацизм" в контексте ситуации на Украине уже можно употреблять без приставки "нео-", поскольку происходящее в некоторой степени даже превосходит по своей жестокости зверства германских эсэсовцев в годы Второй мировой войны. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

"Ну смотрите, допустим, немцы некоторые для того, чтобы не совершать грязные акты убийства мирного населения, нашего советского, использовали бандеровцев. А теперь эти самые бандеровцы, по сути дела, и правят бал", — отметил эксперт.

Мягков подчеркнул, что сегодня именно они совершают жесточайшие акции на территории русского мира на Украине и в Донбассе и, по большому счёту, готовы совершать это где угодно.

"Европейцы думают сегодня: "Ну что там, вот к нам едут эти украинцы... — в том числе, видимо, и укронацики туда едут. — Что такого?" Но ведь они и там будут наводить свои порядки. Они не знают, какого зверя они породили", — резюмировал собеседник Лайфа.

В беседе с ведущими "Дайте сказать!" Мягков рассказал, почему нельзя забывать 9 Мая, объяснил, что такое денацификация, а также почему Запад поддерживает Украину. Полную версию шоу смотрите по ссылке.