"Нет справедливого решения": Директор "Ролан Гаррос" пригрозила российским теннисистам санкциями за высказывания

Парижский турнир Большого шлема нынешнего сезона запланирован на 16 мая — 5 июня.

Директор "Ролан Гаррос", двукратная победительница турниров Большого шлема Амели Моресмо заявила, что российские и белорусские теннисисты могут быть подвергнуты санкциям в случае политических высказываний во время соревнований. Об этом сообщает Tennis Majors.

В нынешнем сезоне французский турнир Большого шлема пройдёт в Париже с 16 мая по 5 июня. Теннисистам из России и Белоруссии разрешили выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.