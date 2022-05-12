"Нет справедливого решения": Директор "Ролан Гаррос" пригрозила российским теннисистам санкциями за высказывания
Парижский турнир Большого шлема нынешнего сезона запланирован на 16 мая — 5 июня.
Директор "Ролан Гаррос", двукратная победительница турниров Большого шлема Амели Моресмо заявила, что российские и белорусские теннисисты могут быть подвергнуты санкциям в случае политических высказываний во время соревнований. Об этом сообщает Tennis Majors.
В нынешнем сезоне французский турнир Большого шлема пройдёт в Париже с 16 мая по 5 июня. Теннисистам из России и Белоруссии разрешили выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.
"Ситуация чрезвычайно сложная. Пожалуй, справедливого решения просто не существует. Мы согласились на выступление россиян и белорусов при условии соблюдения строгого нейтралитета. Будем внимательно следить, чтобы они не высказывались в поддержку своих правительств. При необходимости готовы применить против них санкции", — сказала Моресмо.
Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что от данного решения пострадает в первую очередь сам турнир.
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