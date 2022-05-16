Корректировщик сдал позиции: Взятие украинского диверсанта позволило точно ударить по артиллерии ВСУ

Действия взвода под командованием старшего лейтенанта Сергея Мурашкина сорвали готовящиеся провокации в отношении Российских вооружённых сил.

Сергей Мурашкин, Дмитрий Торсунов, Александр Юдаев. Фото © Минобороны РФ

В Министерстве обороны РФ вновь рассказали о российских военных, особо отличившихся в ходе специальной "Операции Z" в Донбассе. Так, среди них старший лейтенант Сергей Мурашкин. Взвод под его командованием вступил в бой с диверсионной украинской группой, взял в плен корректировщика, который в ходе допроса выдал местоположение артиллерии. Это позволило сорвать готовящиеся провокации в отношении Российских вооружённых сил, а также без потерь ликвидировать значительное количество военной техники и бойцов противника.

"На основании полученных данных по заданному району был нанесён авиаудар, в результате чего было уничтожено шесть самоходных артиллерийских установок, два бронетранспортёра, четыре пикапа с установленными на них миномётами и более двадцати националистов", — рассказали в ведомстве.

Не остался незамеченным и подвиг другого российского военного — старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова. Сводная группа разминирования под его руководством в общей сложности обезвредила 70 противотанковых мин. Это способствовало стремительному наступлению и освобождению населённого пункта.

В Минобороны также рассказали про подвиг рядового гранатомётчика Александра Юдаева. Он держал оборону на подступах к населённому пункту, который уже освободили от украинских националистов. Юдаев нанёс значительный урон противнику, но получил ранение. Это его не остановило: рядовой продолжил вести огонь.

"В результате мужественных и самоотверженных действий рядового Александра Юдаева обороняющиеся мотострелки выдержали натиск превосходящих числом боевиков и удержали оборону до прибытия подкрепления, после чего перешли в контрнаступление и разбили врага", — заявили в Минобороны РФ.