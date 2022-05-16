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Опубликовано 15 мая 2022, 21:38
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"Противник разбит и бежал вглубь": В ДНР показали видео боёв за шлаковый отвал на "Азовстали"

Благодаря решительным действиям бойцов Народной милиции республики и российских военных боевиков "Азова" удалось оттеснить.

Бои за шлаковый отвал на "Азовстали". Видео © Telegram-канал / Народная милиция ДНР

Украинские националисты надёжно заблокированы на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Одним из ключевых этапов в этой работе стал штурм лодочной станции и шлакового отвала предприятия. Народная милиция Донецкой Народной Республики опубликовала видео этих боёв.

"Силами батальона специальных действий, подразделений 9-го полка НМ ДНР, подразделений 810-й бригады морской пехоты ЧФ ВС РФ и подразделений других силовых структур республики был осуществлён штурм лодочной станции и шлакового отвала на территории завода "Азовсталь" в городе Мариуполе. В ходе боя националисты полка "Азов" были выбиты с территории лодочной станции", — говорится в сообщении к видео НМ ДНР, опубликованному в телеграм-канале ведомства.

На кадрах показаны подготовка, работа штурмовых бригад, ликвидация снайперских и наблюдательных точек противника. Под постоянным огневым воздействием националисты полка "Азов" были вынуждены бросить свои позиции и занять рубеж обороны на вершине шлакового отвала. Но и там противник был разбит, в результате чего бежал вглубь территории завода.

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Ранее Лайф писал, что появились кадры из бомбоубежища на территории "Азовстали". На складских полках убежища сейчас совсем пусто, как и в 800-литровых баках для воды. Внутри помещений расклеены различные плакаты с инструкциями.

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Telegram-канал / Народная милиция ДНР

Арина Родионова
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