Песков: Данными о начале "Операции Z" владел очень ограниченный круг лиц
По словам представителя Кремля, сама суть спецоперации не подразумевает широкого информирования о ней.
Информацией о подготовке специальной военной операции на Украине владел очень ограниченный круг лиц. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что сама суть операции не подразумевает широкого информирования о ней.
"Естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц, это абсолютно нормальная практика", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.