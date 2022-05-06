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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 6 мая 2022, 10:18
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Песков: Данными о начале "Операции Z" владел очень ограниченный круг лиц

По словам представителя Кремля, сама суть спецоперации не подразумевает широкого информирования о ней.

Информацией о подготовке специальной военной операции на Украине владел очень ограниченный круг лиц. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что сама суть операции не подразумевает широкого информирования о ней.

"Естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц, это абсолютно нормальная практика", — подчеркнул представитель Кремля.

Почему на Украине начинается новая волна мобилизации
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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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vk.com / Министерство обороны РФ / Phoenix Phoenicis

Александр Юнашев
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