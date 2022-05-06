Песков: Данными о начале "Операции Z" владел очень ограниченный круг лиц

По словам представителя Кремля, сама суть спецоперации не подразумевает широкого информирования о ней.

Информацией о подготовке специальной военной операции на Украине владел очень ограниченный круг лиц. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что сама суть операции не подразумевает широкого информирования о ней.

"Естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц, это абсолютно нормальная практика", — подчеркнул представитель Кремля.