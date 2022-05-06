ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 мая 2022, 07:48
6313

ВКС РФ уничтожили украинский склад боеприпасов на территории завода "Энергомашспецсталь"

Также российскими средствами ПВО сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены четыре баллистические ракеты "Точка-У".

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ на территории завода "Энергомашспецсталь" в Краматорске. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также, по его словам, авиация поразила два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснополья. Кроме того, в Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс ВСУ "Точка-У", а в районе населённого пункта Никифоровка уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Преображенное Луганской Народной Республики сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены четыре баллистические ракеты "Точка-У", — добавил Конашенков.

Минобороны показало работу разведчиков ВДВ по обнаружению позиций ВСУ
Минобороны показало работу разведчиков ВДВ по обнаружению позиций ВСУ

А ранее Минобороны РФ показало, как корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота России поразил в Японском море учебную подводную цель ракетой новейшего противолодочного комплекса "Ответ".

BannerImage

Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar