ВКС РФ уничтожили украинский склад боеприпасов на территории завода "Энергомашспецсталь"

Также российскими средствами ПВО сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены четыре баллистические ракеты "Точка-У".

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ на территории завода "Энергомашспецсталь" в Краматорске. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также, по его словам, авиация поразила два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснополья. Кроме того, в Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс ВСУ "Точка-У", а в районе населённого пункта Никифоровка уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Преображенное Луганской Народной Республики сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены четыре баллистические ракеты "Точка-У", — добавил Конашенков.