"Не надо нас злить": Мамиашвили не видит перспективы обращения в суды в связи с отстранением российских борцов
В конце февраля рекомендация МОК коснулась недопуска спортсменов из России к соревнованиям.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не видит перспективы обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения российских спортсменов от участия в международных турнирах. Об этом сообщает ТАСС.
"Когда попраны все догмы и скрепы, которыми всегда так гордился цивилизованный мир, я не вижу перспективы обращения в суды, но и не исключаю, что мы это всё-таки сделаем. Сегодня оказывается колоссальное давление на общественные организации, лишают человека права заниматься своей профессией. Откровенно говоря, это открытый расизм. Я маленький человек, но я бы посоветовал — не надо нас злить. Должен быть какой-то Рубикон, который переходить нельзя, просто не надо", — сказал Мамиашвили.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Владимир Гердо