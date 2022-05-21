"Не надо нас злить": Мамиашвили не видит перспективы обращения в суды в связи с отстранением российских борцов

"Когда попраны все догмы и скрепы, которыми всегда так гордился цивилизованный мир, я не вижу перспективы обращения в суды, но и не исключаю, что мы это всё-таки сделаем. Сегодня оказывается колоссальное давление на общественные организации, лишают человека права заниматься своей профессией. Откровенно говоря, это открытый расизм. Я маленький человек, но я бы посоветовал — не надо нас злить. Должен быть какой-то Рубикон, который переходить нельзя, просто не надо", — сказал Мамиашвили.