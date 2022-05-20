"Невозможно гарантировать безопасность": Глава МОК назвал защитными мерами санкции против российских спортсменов

Президент МОК Томас Бах назвал защитными мерами рекомендации об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях и запрете национальных символов этих государств. Об этом он заявил в ходе заседания 139-й сессии организации в Лозанне.

"Наши действия, с одной стороны, — санкции, с другой — защитные меры. <...> Впервые в истории были отозваны олимпийские ордена у руководителей России. Мы не рекомендуем участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях или как минимум не рекомендуем демонстрировать их национальные символы. Подчёркиваю, это защитные меры. Никто не может гарантировать безопасность из-за антироссийских и антибелорусских настроений", — цитирует Баха РИА "Новости".