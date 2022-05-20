"Невозможно гарантировать безопасность": Глава МОК назвал защитными мерами санкции против российских спортсменов
МОК в конце февраля рекомендовал не допускать российских спортсменов к соревнованиям.
Президент МОК Томас Бах назвал защитными мерами рекомендации об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях и запрете национальных символов этих государств. Об этом он заявил в ходе заседания 139-й сессии организации в Лозанне.
"Наши действия, с одной стороны, — санкции, с другой — защитные меры. <...> Впервые в истории были отозваны олимпийские ордена у руководителей России. Мы не рекомендуем участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях или как минимум не рекомендуем демонстрировать их национальные символы. Подчёркиваю, это защитные меры. Никто не может гарантировать безопасность из-за антироссийских и антибелорусских настроений", — цитирует Баха РИА "Новости".
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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