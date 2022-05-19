WADA продолжит тестировать российских спортсменов на случай отмены санкций

"Считаем, что по ряду причин важно сохранять технический диалог с РУСАДА. Во-первых, это позволяет нам оставаться в курсе проводимых сейчас в России антидопинговых мероприятий, во-вторых, мы считаем важным, что российские спортсмены продолжают тестироваться в текущих условиях. Некоторые из них всё ещё продолжают соревноваться, пусть и в нейтральном статусе, кроме того, нельзя исключать, что российские спортсмены могут вернуться на международную арену", — сказал Ниггли.