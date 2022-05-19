WADA продолжит тестировать российских спортсменов на случай отмены санкций
Российских спортсменов МОК в конце февраля рекомендовал не допускать к соревнованиям.
Генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что антидопинговое агентство продолжит тестирование российских спортсменов в связи с их возможным возвращением на международную арену. Об этом сообщает ТАСС.
"Считаем, что по ряду причин важно сохранять технический диалог с РУСАДА. Во-первых, это позволяет нам оставаться в курсе проводимых сейчас в России антидопинговых мероприятий, во-вторых, мы считаем важным, что российские спортсмены продолжают тестироваться в текущих условиях. Некоторые из них всё ещё продолжают соревноваться, пусть и в нейтральном статусе, кроме того, нельзя исключать, что российские спортсмены могут вернуться на международную арену", — сказал Ниггли.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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