КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 08:00

10 вариантов оформления пасхальных яиц, которые срочно нужно брать на вооружение

Православная Пасха уже совсем скоро — в воскресенье, 16 апреля. Пора готовиться и придумывать, как украшать яйца. Для вдохновения собрали 10 необычных вариантов.

"Приклеиваем листочки к варёным яйцам, оборачиваем в старые капроновые чулки. И ставим окрашиваться по всем знакомому методу с луковой шелухой", — mellimeow.

Фото © Reddit / mellimeow

Фото © Reddit / mellimeow

"Пасхальные яйца, расписанные моей мамой. Счастливой Пасхи из Германии", — Athrax.

Фото © Reddit / Athrax

Фото © Reddit / Athrax

"На работе был конкурс пасхальных яиц. Вот с чем я пришёл", — Muthacack.

Фото © Reddit / Muthacack

Фото © Reddit / Muthacack

"Раскрашенные вручную пасхальные яйца", — stalwart_rabbit.

Фото © Reddit / stalwart_rabbit

Фото © Reddit / stalwart_rabbit

"Нарисовал Землю на страусином яйце", — Kishlorenn.

Фото © Reddit / Kishlorenn

Фото © Reddit / Kishlorenn

"Шедевры Ван Гога на моих пасхальных яйцах", — mipittura.

Фото © Reddit / mipittura

Фото © Reddit / mipittura

"Моя первая попытка украшения пасхального яйца в стиле гравюры", — Kochammcie.

Фото © Reddit / Kochammcie

Фото © Reddit / Kochammcie

"Красим яйца... с помощью временных татуировок", — cgaiadesigns.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cgaiadesigns

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cgaiadesigns

"С Пасхой!" d_generART.

Фото © Reddit / d_generART

Фото © Reddit / d_generART

"Мои маленькие пасхальные шапочки для яиц", — pensebonheur.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pensebonheur

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pensebonheur

Эти вещи не надо мыть так часто, как все привыкли, — от этого только хуже

Эти вещи не надо мыть так часто, как все привыкли, — от этого только хуже

Обложка ©

Reddit / Muthacack, pensebonheur

Сергей Трофимов
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