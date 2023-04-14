10 вариантов оформления пасхальных яиц, которые срочно нужно брать на вооружение
Православная Пасха уже совсем скоро — в воскресенье, 16 апреля. Пора готовиться и придумывать, как украшать яйца. Для вдохновения собрали 10 необычных вариантов.
"Приклеиваем листочки к варёным яйцам, оборачиваем в старые капроновые чулки. И ставим окрашиваться по всем знакомому методу с луковой шелухой", — mellimeow.
Фото © Reddit / mellimeow
"Пасхальные яйца, расписанные моей мамой. Счастливой Пасхи из Германии", — Athrax.
Фото © Reddit / Athrax
"На работе был конкурс пасхальных яиц. Вот с чем я пришёл", — Muthacack.
Фото © Reddit / Muthacack
"Раскрашенные вручную пасхальные яйца", — stalwart_rabbit.
Фото © Reddit / stalwart_rabbit
"Нарисовал Землю на страусином яйце", — Kishlorenn.
Фото © Reddit / Kishlorenn
"Шедевры Ван Гога на моих пасхальных яйцах", — mipittura.
Фото © Reddit / mipittura
"Моя первая попытка украшения пасхального яйца в стиле гравюры", — Kochammcie.
Фото © Reddit / Kochammcie
"Красим яйца... с помощью временных татуировок", — cgaiadesigns.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cgaiadesigns
"С Пасхой!" — d_generART.
Фото © Reddit / d_generART
"Мои маленькие пасхальные шапочки для яиц", — pensebonheur.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pensebonheur
Reddit / Muthacack, pensebonheur