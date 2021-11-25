Спасательные работы на шахте в Кузбассе приостановили до утра
На данный момент известно о гибели 11 рабочих и шести горноспасателей, судьба 35 горняков остаётся неизвестной.
Фото © МЧС России
Спасатели приостановили до утра поисковые работы на аварийной шахте "Листвяжная" в Кузбассе из-за ухудшения обстановки. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, который экстренно вылетел на место ЧП.
"Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растёт концентрация метана", — заявил Чуприян.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Пока известно, что на тот момент там находилось 287 человек. На данный момент известно о 45 пострадавших горняках. Гибель 11 горняков подтвердил губернатор региона Сергей Цивилёв, судьба ещё 35 остаётся неизвестной. Президент РФ Владимир Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей в шахте "Листвяжная".
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