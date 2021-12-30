Гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Алексеева решено оставить под арестом
Он является одним из фигурантов уголовного дела, возбуждённого после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.
Фото © ГУ МЧС по Кемеровской области
Суд постановил оставить под арестом гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева, который ранее был взят под стражу в рамках дела о гибели горняков и спасателей на шахте "Листвяжная".
Адвокаты просили изменить меру пресечения, избрав более мягкую. Ходатайство рассматривал Кемеровский областной суд. Эта инстанция оставила без изменения постановление Центрального районного суда Кемерова об аресте Алексеева.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. К настоящему моменту тела всех шахтёров и спасателей подняты на поверхность, поисковые работы на "Листвяжной" завершены.
По делу об аварии суд арестовал владельца шахты "Листвяжная", председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" Михаила Федяева. Аналогичная мера пресечения избрана генеральному директору холдинга Геннадию Алексееву, техническому директору компании Антону Якутову, а также главному инженеру шахты "Листвяжная" Анатолию Лобанову. Кроме того, под стражу заключены главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, директор шахты Сергей Махраков, замдиректора Андрей Молостов и начальник участка шахты Сергей Герасименок.
Комментариев: 0