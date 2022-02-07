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Первый самолёт с российскими олимпийцами вернулся из Пекина на родину

В Красноярск прилетели фристайлисты, выступавшие в могуле. В состав сборной входили Виктория Лазаренко, Анастасия Смирнова, Никита Новицкий, Анастасия Первушина, Никита Андреев и Полина Чудинова.

7 февраля, 06:47

Фото © Pixabay

Первые представители сборной России, принимавшие участие в Олимпийских играх в Пекине, вернулись на родину. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в аэропорту Красноярска приземлился самолёт, в котором находились фристайлисты Виктория Лазаренко, Анастасия Смирнова, Никита Новицкий, Анастасия Первушина, Никита Андреев и Полина Чудинова. В Пекине осталась только Смирнова, завоевавшая бронзовую медаль, — чтобы принять участие в церемонии награждения. Самолёт с олимпийцами приземлился в аэропорту Красноярска в 11:54 по местному времени (7:54 по московскому).

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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