Первый самолёт с российскими олимпийцами вернулся из Пекина на родину
В Красноярск прилетели фристайлисты, выступавшие в могуле. В состав сборной входили Виктория Лазаренко, Анастасия Смирнова, Никита Новицкий, Анастасия Первушина, Никита Андреев и Полина Чудинова.
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Первые представители сборной России, принимавшие участие в Олимпийских играх в Пекине, вернулись на родину. Об этом сообщает ТАСС.
Так, в аэропорту Красноярска приземлился самолёт, в котором находились фристайлисты Виктория Лазаренко, Анастасия Смирнова, Никита Новицкий, Анастасия Первушина, Никита Андреев и Полина Чудинова. В Пекине осталась только Смирнова, завоевавшая бронзовую медаль, — чтобы принять участие в церемонии награждения. Самолёт с олимпийцами приземлился в аэропорту Красноярска в 11:54 по местному времени (7:54 по московскому).
Ранее Лайф писал, что Россия вышла на первое место в медальном зачёте на Олимпиаде. Это случилось после победы Камилы Валиевой в произвольной программе. Россиянка стала лидером с большим отрывом — 178,92 балла против 148,66 у японки, которая заработала серебро.
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