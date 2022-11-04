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4 ноября, 07:30

10 людей поделились своими худшими фото, и, глядя на эти снимки, невозможно не рассмеяться до слёз

Обычно люди сразу избавляются от неудачных кадров, чтобы их никто не увидел. Но герои подборки ниже решили, наоборот, поделиться собственными фотопровалами со всем миром. Вот что из этого вышло.

"Это худшая фотография, которую мне когда-либо делали", — TurnipTimeMyGuys.

Фото © Reddit / TurnipTimeMyGuys

Фото © Reddit / TurnipTimeMyGuys

"Моя единственная детская фотография. Интересно почему..." OhCaptainDem.

Фото © Reddit / OhCaptainDem

Фото © Reddit / OhCaptainDem

"Моя худшая фотография. А ведь я ещё довольная такая на ней", — funnyfunny.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Хотела сделать милую фотку с собакой. Вот что из этого вышло", — ShamPow20.

Фото © Reddit / ShamPow20

Фото © Reddit / ShamPow20

"Сегодня утром муж сфоткал меня, когда я чистила очки..."_doyoulikemilk_.

Фото © Reddit / _doyoulikemilk_

Фото © Reddit / _doyoulikemilk_

"Мы поженились через три месяца", — Jetsetter_.

Фото © Reddit / Jetsetter_

Фото © Reddit / Jetsetter_

"Вот фото меня и жены в самый счастливый день в нашей жизни..." funny.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Смотрю на ваши "ужасные" фотографии и тихо посмеиваюсь... Вот что у меня в альбоме лежит", — toteemms.

Фото © Reddit / toteemms

Фото © Reddit / toteemms

"Это, возможно, худшая моя фотография за 29 лет на этом свете", — roastedbagel.

Фото © Reddit / roastedbagel

Фото © Reddit / roastedbagel

"Моё фото на правах. Женщина, которая меня фотографировала, спросила только: "Вы согласны на это?" UndrehandDrummond.

Фото © Reddit / UndrehandDrummond

Фото © Reddit / UndrehandDrummond

Эти мужчины решились на вазэктомию, и вот 10 смешных фото, как их поддержали близкие

Эти мужчины решились на вазэктомию, и вот 10 смешных фото, как их поддержали близкие

Обложка ©

Reddit / TurnipTimeMyGuys, UndrehandDrummond

Сергей Трофимов

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