10 людей поделились своими худшими фото, и, глядя на эти снимки, невозможно не рассмеяться до слёз
Обычно люди сразу избавляются от неудачных кадров, чтобы их никто не увидел. Но герои подборки ниже решили, наоборот, поделиться собственными фотопровалами со всем миром. Вот что из этого вышло.
"Это худшая фотография, которую мне когда-либо делали", — TurnipTimeMyGuys.
Фото © Reddit / TurnipTimeMyGuys
"Моя единственная детская фотография. Интересно почему..." — OhCaptainDem.
Фото © Reddit / OhCaptainDem
"Хотела сделать милую фотку с собакой. Вот что из этого вышло", — ShamPow20.
Фото © Reddit / ShamPow20
"Сегодня утром муж сфоткал меня, когда я чистила очки..." — _doyoulikemilk_.
Фото © Reddit / _doyoulikemilk_
"Мы поженились через три месяца", — Jetsetter_.
Фото © Reddit / Jetsetter_
"Вот фото меня и жены в самый счастливый день в нашей жизни..." — funny.
"Смотрю на ваши "ужасные" фотографии и тихо посмеиваюсь... Вот что у меня в альбоме лежит", — toteemms.
Фото © Reddit / toteemms
"Это, возможно, худшая моя фотография за 29 лет на этом свете", — roastedbagel.
Фото © Reddit / roastedbagel
"Моё фото на правах. Женщина, которая меня фотографировала, спросила только: "Вы согласны на это?" — UndrehandDrummond.
Фото © Reddit / UndrehandDrummond
Reddit / TurnipTimeMyGuys, UndrehandDrummond