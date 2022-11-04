10 людей поделились своими худшими фото, и, глядя на эти снимки, невозможно не рассмеяться до слёз

"Это худшая фотография, которую мне когда-либо делали", — TurnipTimeMyGuys.

Фото © Reddit / TurnipTimeMyGuys

"Моя единственная детская фотография. Интересно почему..." — OhCaptainDem.

Фото © Reddit / OhCaptainDem

"Моя худшая фотография. А ведь я ещё довольная такая на ней", — funnyfunny.

Фото © Reddit / funny

"Хотела сделать милую фотку с собакой. Вот что из этого вышло", — ShamPow20.

Фото © Reddit / ShamPow20

"Сегодня утром муж сфоткал меня, когда я чистила очки..." — _doyoulikemilk_.

Фото © Reddit / _doyoulikemilk_

"Мы поженились через три месяца", — Jetsetter_.

Фото © Reddit / Jetsetter_

"Вот фото меня и жены в самый счастливый день в нашей жизни..." — funny.

Фото © Reddit / funny

"Смотрю на ваши "ужасные" фотографии и тихо посмеиваюсь... Вот что у меня в альбоме лежит", — toteemms.

Фото © Reddit / toteemms

"Это, возможно, худшая моя фотография за 29 лет на этом свете", — roastedbagel.

Фото © Reddit / roastedbagel

"Моё фото на правах. Женщина, которая меня фотографировала, спросила только: "Вы согласны на это?" — UndrehandDrummond.