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3 ноября, 13:59

Фанаты судачат о третьей беременности МакSим, и даже мини-платье певицы их не смущает

<p>Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist</p>

Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist

Певица Марина Максимова, более известная как МакSим, беременна в третий раз. По крайней мере, в этом уверены источники телеграм-канала Star News. Пару дней назад артистка поделилась фотографиями с вечеринки по случаю дня рождения младшей дочки Маши. На снимках Марина широко улыбается, позируя на высоченных каблуках в мини-платье.

В Сети уже пишут тёплые слова в адрес МакSим: "Молодец, поздравляю!", "В добрый час ❤️". Между тем представители певицы опровергли телеграм-каналу Peopletalk информацию о беременности Максимовой.

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Марта Белова

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