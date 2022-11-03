Фанаты судачат о третьей беременности МакSим, и даже мини-платье певицы их не смущает

Певица Марина Максимова, более известная как МакSим, беременна в третий раз. По крайней мере, в этом уверены источники телеграм-канала Star News. Пару дней назад артистка поделилась фотографиями с вечеринки по случаю дня рождения младшей дочки Маши. На снимках Марина широко улыбается, позируя на высоченных каблуках в мини-платье.