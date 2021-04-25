"Бил в прыжке как каратист": Глава поселения в Ленобласти подвергся нападению

Неизвестные совершили жестокое нападение на главу поселения Лебяжьего Ленинградской области Сергея Воеводина, избив его ногами. Об этом сообщил ресурс 47news.

Инцидент произошёл вечером 25 апреля, когда Воеводин возвращался домой с рыбалки. Он заметил припаркованную иномарку без номеров, но не придал этому значения. Как оказалось, зря: уже в следующий момент выскочивший из неё человек ударил его в спину, опрокинув на землю, и начал методично избивать ногами, после чего сел в машину и был таков.

"Он бил в прыжке как каратист и ударил ногой. Калитка открыта была, и меня буквально вбросило в неё — упал на землю, снасти разлетелись. Нападавший стал бить ногами. Мне удалось перевернуться на спину, прикрывал голову руками. Когда он понял, что я его разглядел, то отскочил и прыгнул в машину", — рассказал Воеводин.

Нападавший был в спортивном костюме и кроссовках. При этом, по словам Воеводина, "каратиста" в машине ждал водитель. Позже медики диагностировали у главы поселения ушиб коленного сустава, а также ушибы и травмы кистей.

Воеводин не знает, что могло вызвать подобное нападение. С его слов, врагов у него нет, живёт он открыто и ни от кого не прячется, долгов перед кем-то не имеет. Единственное предположение главы поселения заключается в том, что кого-то по карману ударили манипуляции с землёй, которые произошли в 2019 году перед тем, как его избрали на должность.

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