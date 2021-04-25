"Не Гальцев": Раскрыта личность Неваляшки из треш-шоу "Маска"

Стала известна ещё одна личность участника треш-шоу "Маска". Оказалось, что всё это время в образе Неваляшки в эфире телеканала "НТВ" перед зрителями появлялся знаменитый певец Стас Пьеха.

После раскрытия истинной личности Неваляшки ни зрители, ни даже жюри, которое, казалось бы, уже должно было привыкнуть к подобным поворотам в шоу, не смогли сдержать удивления и радости.

Напомним, ранее высказывались версии, что в образе Неваляшки скрывается известный юморист Юрий Гальцев.

А до Пьехи в шоу была раскрыта личность Носорога, под которой скрывался один из участников коллектива "Иванушки International", Кирилл Туриченко. Певец признался, что шоу вдохнуло в него новую жизнь и помогло принять ему решение о старте сольной карьеры.

Также Лайф писал о ещё более неожиданном разоблачении: оказалось, что под личностью Слоника выступала Наталья Ионова, более известная под творческим псевдонимом Глюкоза. Участнице удалось остаться инкогнито для всех, кроме друга её семьи. И тот признался, что угадал случайно.

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