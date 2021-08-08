Русофобское судейство: Как в соцсетях реагируют на проигрыш российских гимнасток Журналист Мария Дегтерева — о том, как на Олимпиаде в Токио спорт превращали в политику, попирая казавшиеся незыблемыми олимпийские принципы 8 августа, 15:35 Фото © Getty Images / Laurence Griffiths

Впервые за 25 лет российские гимнастки не получили олимпийского золота. Главные звёзды, сестры Аверины, не оправдали зрительских надежд. Арина заняла четвёртое место, Дина получила серебро, проиграв всего 15 сотых балла. Её главная конкурентка, израильская гимнастка Лина Ашрам, совершила грубейшую ошибку во время выступления — уронила ленту. Но золото, тем не менее, досталось именно ей.

Сестры Аверны заявили, что судейство было нечестным. Оценки выставлялись слишком долго — Дина Аверина убеждена, что в процессе шёл подсчет баллов: задачей судей было не допустить победу российской гимнастки.

Российская делегация подала четыре протеста на судейские решения в Токио, но удовлетворён был только один. Фарш, как говорится, невозможно провернуть назад — кто-то решил остановить вывоз золота российскими спортсменами.

Конечно, реакция не заставила себя ждать: высказались буквально все — и медийные персоны, и просто пользователи соцсетей. Ирина Винер-Усманова, выдающийся российский тренер, сказала:

"Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание!



Остановили, не мытьём, так катаньем. Вчера остановили Дину Аверину, наглым образом. Она не допустила потерю предмета, не было никаких нарушений, судьи сидели и высчитывали, что нужно сделать, чтобы она не была на первом месте, больше пяти минут.



То же самое сегодня с командой Болгарии. Я вчера ещё это знала, им только надо было встать на четыре ноги, чтобы проиграть. И они сделали всё без резких грубых ошибок".

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Татьяна Тарасова, заслуженный тренер, возмущена не меньше:

"...Это беспредел! Почему на Олимпиаде судьи меняют оценки? Мы знаем, что наши девочки — лучшие. Но нам что-то нужно делать. Судьи не хотели, чтобы у нас была золотая медаль! Это просто безобразие".

Резко высказалась и официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем телеграм-канале она написала:

"…ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира".

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Не меньше возмущены и рядовые российские пользователи соцсетей. Никто не сомневается в предвзятом судействе, обсуждают лишь дальнейшую судьбу российской и мировой гимнастики.

Сценарист Елена Райская написала на своей странице:

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"По гамбургскому счёту (повторяю: по гамбургскому) жальче всех израильскую девушку-гимнастку. Дина и Арина Аверины — да, оскорблены, да, чудовищно задеты несправедливостью, но они уже вписаны золотом в историю мирового спорта и оттуда их никому не вымарать, не вычеркнуть".

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Но вот эта девушка Линор (или Линой?) не девочка уже. Ей 22 года, вполне сознательный возраст, чтобы всё понимать про то, как её использовали в качестве тарана против "российского засилья" на гимнастическом пьедестале, про то, что спортивного будущего (хотя бы в силу возраста) у неё нет, в истории спорта о ней не останется ни строчки (разве что "это та, которая уронила ленту и стала чемпионкой", не дай Бог). Она, конечно, разово монетизирует олимпийское золото, но и всё..."

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Впрочем, многие израильские пользователи свою спортсменку поддерживают, что неудивительно. Однако каждый, даже очень далекий от спорта, человек, думаю, понимает — критерии оценки на Олимпиаде не субъективны, есть абсолютно очевидные и четкие параметры. И по всем этим параметрам россиянки победили.

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Думаю, не одной мне невыносимо смотреть, как спорт превращается в политику. Вряд ли коллективный зрительский гнев что-то изменит, но и промолчать решительно невозможно.

Авторы Мария Дегтерева