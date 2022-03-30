ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 марта 2022, 11:39

Лавров уличил Запад в попытках превратить Украину во второй Афганистан

По мнению главы МИД РФ, ряд стран и лидеров ранее пытались сделать именно Афганистан центром мировой политики, но сейчас переключились.

Запад предпринимает попытки сделать Украину "центром мировой политики", что ранее уже пытался проделать с Афганистаном. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

"Те, кто пытался сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чём здесь речь", — отметил Лавров.

Байден в интервью NBC перепутал Афганистан с Украиной и Ираком
Байден в интервью NBC перепутал Афганистан с Украиной и Ираком

Ранее первый замглавы Комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов высказывал похожую мысль о том, что главная американская стратегия — превратить Украину в "Афганистан для России", а о том, чтобы сделать Украину свободным и благополучным государством, не думает никто, уверен Никонов.

BannerImage

Flickr / МИД России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar