Лавров уличил Запад в попытках превратить Украину во второй Афганистан
По мнению главы МИД РФ, ряд стран и лидеров ранее пытались сделать именно Афганистан центром мировой политики, но сейчас переключились.
Запад предпринимает попытки сделать Украину "центром мировой политики", что ранее уже пытался проделать с Афганистаном. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.
"Те, кто пытался сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чём здесь речь", — отметил Лавров.
Ранее первый замглавы Комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов высказывал похожую мысль о том, что главная американская стратегия — превратить Украину в "Афганистан для России", а о том, чтобы сделать Украину свободным и благополучным государством, не думает никто, уверен Никонов.
Flickr / МИД России