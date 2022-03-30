Лавров уличил Запад в попытках превратить Украину во второй Афганистан

По мнению главы МИД РФ, ряд стран и лидеров ранее пытались сделать именно Афганистан центром мировой политики, но сейчас переключились.

Запад предпринимает попытки сделать Украину "центром мировой политики", что ранее уже пытался проделать с Афганистаном. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

"Те, кто пытался сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чём здесь речь", — отметил Лавров.