В Лисичанске нашли документы иностранных наёмников

В освобождённом Лисичанске найдены документы иностранных наёмников и инструкторов, доказывающие их участие в боях на стороне ВСУ. Как сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник, материалы будут представлены на трибунале в Совете Безопасности ООН.

"Много людей говорили о присутствии здесь иностранных представителей то ли в виде инструкторов, то ли в виде иностранных наёмников, и это факт, что они были. Это преступление. Это непосредственно участие иностранных государств в конфликте, в котором они непосредственно [по их словам] участия не принимали", — приводит слова Мирошника ТАСС.