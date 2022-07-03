В Лисичанске нашли документы иностранных наёмников
Посол ЛНР Мирошник рассказал о найденных в Лисичанске документах иностранных наёмников
В освобождённом Лисичанске найдены документы иностранных наёмников и инструкторов, доказывающие их участие в боях на стороне ВСУ. Как сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник, материалы будут представлены на трибунале в Совете Безопасности ООН.
"Много людей говорили о присутствии здесь иностранных представителей то ли в виде инструкторов, то ли в виде иностранных наёмников, и это факт, что они были. Это преступление. Это непосредственно участие иностранных государств в конфликте, в котором они непосредственно [по их словам] участия не принимали", — приводит слова Мирошника ТАСС.
Как писал Лайф, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. В том числе установлен полный контроль над Лисичанском и рядом расположенными населёнными пунктами: Белогоровкой, Новодружеском, Малорязанцевом, Белой Горой.
ТАСС / Максим Григорьев