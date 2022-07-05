Стали известны подробности допроса пленного шведского наёмника с "Азовстали"
Пленный шведский наёмник с "Азовстали" заявил, что не участвовал в боях в ДНР
Подданный Швеции, который сдался в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе вместе с украинскими военными, отрицает участие в качестве наёмника в боевых действиях в составе ВСУ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.
"В ходе допроса швед заявил, что не стрелял, в боевых действиях не участвовал", — уточнил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что в отношении подданного Швеции возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по статье "Наёмничество". Официальных комментариев правоохранительные органы пока не давали.
Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам: они обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Как сообщал Лайф, Шон Пиннер и Саадун Брагим обжаловали смертный приговор.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ