Стали известны подробности допроса пленного шведского наёмника с "Азовстали"

Подданный Швеции, который сдался в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе вместе с украинскими военными, отрицает участие в качестве наёмника в боевых действиях в составе ВСУ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

"В ходе допроса швед заявил, что не стрелял, в боевых действиях не участвовал", — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в отношении подданного Швеции возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по статье "Наёмничество". Официальных комментариев правоохранительные органы пока не давали.