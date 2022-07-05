ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июля 2022, 05:50

Патрушев заверил, что западное оружие не помешает достичь целей спецоперации на Украине

Несмотря на военную помощь Запада Киеву и увеличение поставок летального оружия, цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Хабаровске на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности России на Дальнем Востоке.

Он напомнил, что основная цель "Операции Z" — защита людей от геноцида со стороны украинского неонацистского режима. Кроме того, Россия пытается помочь Незалежной "достичь её нейтрального статуса, прописанного в украинской конституции".

"Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине и увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты", — подчеркнул Патрушев.

Он пояснил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию из-за распространения на Украине неонацизма, работы биолабораторий в рамках военно-биологической программы США, а также из-за заявленных украинскими властями планов по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО. Всё это создавало серьёзные угрозы безопасности как для России, так и для всего мира, резюмировал Патрушев.

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР: Взято под контроль 25 населённых пунктов
Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР: Взято под контроль 25 населённых пунктов

Ранее Лайф сообщал, что президент страны Владимир Путин велел освободившим ЛНР группировкам отдохнуть и нарастить боевые возможности. Речь идёт о бойцах направлений "Юг" и "Центр". Что касается бойцов группировок "Востока" и "Запада", то они должны выполнять свои задачи по ранее утверждённому плану и единому замыслу.

BannerImage

VK / Минобороны России

Оксана Попова
  • Новости
  • Николай Патрушев
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar