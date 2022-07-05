Патрушев заверил, что западное оружие не помешает достичь целей спецоперации на Украине

Несмотря на военную помощь Запада Киеву и увеличение поставок летального оружия, цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Хабаровске на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности России на Дальнем Востоке.

Он напомнил, что основная цель "Операции Z" — защита людей от геноцида со стороны украинского неонацистского режима. Кроме того, Россия пытается помочь Незалежной "достичь её нейтрального статуса, прописанного в украинской конституции".

"Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине и увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты", — подчеркнул Патрушев.

Он пояснил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию из-за распространения на Украине неонацизма, работы биолабораторий в рамках военно-биологической программы США, а также из-за заявленных украинскими властями планов по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО. Всё это создавало серьёзные угрозы безопасности как для России, так и для всего мира, резюмировал Патрушев.