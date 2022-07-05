Российские военные рассказали об изощрённых пытках в украинском плену
СК проводит проверку по фактам пыток российских военных, вернувшихся из украинского плена
Следственный комитет РФ проводит проверки по каждому случаю пыток российских военных со стороны ВСУ и нацбатов. О многочисленных фактах насилия сотрудникам СК рассказали военнослужащие, которые в результате обмена вернулись из украинского плена.
"Каждый рассказ изобилует примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания военнопленных", — рассказали в СК.
Так, один из военных говорит, что украинские солдаты били его палками и дубинками по телу, а лицо не трогали, чтобы не было синяков. Сотрудники Службы безопасности Украины применяли удушающие приёмы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный текст.
Другой военный рассказывает, что попал в плен с ранением бедра, и украинская сторона проводила все медицинские манипуляции без обезболивания, кроме того, его били, пытали током, бросали в подвал на четыре дня без воды и еды. При этом военному даже делали перевязки, но в этот момент от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на приём.
Другой военнослужащий, попавший в плен с двумя ранениями, тоже заявляет о жестокости украинских врачей. Там ему ампутировали ногу, а перевязки всегда начинались одинаково: медицинский работник просто тыкал в рану и смотрел, как россиянин корчится от боли. Между перевязками его жестоко избивали.
Напомним, 29 июня вечером глава ДНР Денис Пушилин заявил о состоявшемся обмене военнопленными по схеме "144 на 144". Он отметил, что среди переданных Киеву пленных есть бойцы националистических батальонов. Речь идёт о тех, кто получил серьёзные ранения и ампутацию конечностей. Позже в Минобороны РФ раскрыли подробности процесса и отметили, что обмен был организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. А затем выяснилось, что 95% бойцов ДНР подвергались пыткам со стороны украинских военных. Солдаты, в частности, пострадали из-за применения тока и избиений.
СК России