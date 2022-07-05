Российские военные рассказали об изощрённых пытках в украинском плену

Следственный комитет РФ проводит проверки по каждому случаю пыток российских военных со стороны ВСУ и нацбатов. О многочисленных фактах насилия сотрудникам СК рассказали военнослужащие, которые в результате обмена вернулись из украинского плена.

"Каждый рассказ изобилует примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания военнопленных", — рассказали в СК.

Так, один из военных говорит, что украинские солдаты били его палками и дубинками по телу, а лицо не трогали, чтобы не было синяков. Сотрудники Службы безопасности Украины применяли удушающие приёмы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный текст.

Другой военный рассказывает, что попал в плен с ранением бедра, и украинская сторона проводила все медицинские манипуляции без обезболивания, кроме того, его били, пытали током, бросали в подвал на четыре дня без воды и еды. При этом военному даже делали перевязки, но в этот момент от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на приём.