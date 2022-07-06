ВСУ уличили в использовании медучреждений в ДНР в военных целях
МО РФ: Бойцы ВСУ используют медобъекты Угледара, Бахмута и Константиновки в военных целях
Украинские бойцы используют в военных целях больницы донецких городов Угледара, Бахмута и Константиновки. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Угледаре в городской стоматологической клинике (на улице Молодёжная) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки", — сказал он в ходе брифинга.
По словам генерал-полковника, все подходы к стоматологии украинские военные заминировали. При этом местных жителей специально не оповещали об этом. Также, по данным Мизинцева, в Константиновке на территории больницы № 2 ВСУ оборудовали огневые позиции, разместив на территории медучреждения тяжёлое вооружение. Помимо этого, украинские силовики выгнали пациентов из больницы № 2 в Бахмуте, чтобы разместить там своих раненых солдат.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух американских установок HIMARS. По данным ведомства, поставленные украинским военным РСЗО западного образца были размещены в Малотарановке (ДНР).
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine