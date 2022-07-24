Британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть Змеиный

Британский спецназ обучал ВСУ для возвращения украинскими военными острова Змеиный. Об этом говорится в публикации газеты The Sun, которая ссылается на источник в Вооружённых силах Соединённого Королевства.

"Британский спецназ готовил украинских спецназовцев к массированному нападению на остров Змеиный. <...> Отряд специального назначения военно-морских сил отправился на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций", — сказано в материале.