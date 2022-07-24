Британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть Змеиный
The Sun: Британский спецназ обучал украинских военных для захвата острова Змеиный
Британский спецназ обучал ВСУ для возвращения украинскими военными острова Змеиный. Об этом говорится в публикации газеты The Sun, которая ссылается на источник в Вооружённых силах Соединённого Королевства.
"Британский спецназ готовил украинских спецназовцев к массированному нападению на остров Змеиный. <...> Отряд специального назначения военно-морских сил отправился на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций", — сказано в материале.
Как уточняет The Sun, ВСУ учили использованию подводных буксировщиков. Издание отмечает, что с помощью Военно-морских сил Великобритании украинские водолазы обследовали побережье на наличие мин перед тем, как дать сигнал основной группе "начать атаку".
Лайф напоминает, что 30 июня в Минобороны РФ заявили, что российские военные в качестве "шага доброй воли" выводят гарнизон с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что это сделано, чтобы показать мировому сообществу, что Москва не препятствует усилиям по вывозу сельхозпродукции с Украины. Позже в Киеве заявили о намерении взять остров Змеиный "под физический контроль". На следующий день в Госдуме сообщили, что территория остаётся под контролем флота и ВКС России. А 7 июля ВКС РФ уничтожили военных ВСУ, пытавшихся установить украинский флаг на Змеином.