ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 июля 2022, 19:07
4784

Контр-адмирал Чекмасов пояснил, почему ВСУ не смогут захватить остров Змеиный

Попытки ВСУ вернуть контроль над Змеиным не только не имеют военного смысла, но и обречены на провал, уверен контр-адмирал Михаил Чекмасов. По его словам, овладение и присутствие войск России на острове было вполне объяснимо "в рамках специальной военной операции для его демилитаризации и контроля над прилегающей акваторией".

"Задача по демилитаризации выполнена [войсками России]. Что касается ВСУ, то обратная милитаризация острова при отсутствии господства в воздухе и на море — это чистой воды авантюра, как и принимавшиеся попытки высадить на него десант. Без достижения указанных условий, а им их уже никогда не достичь, захват и последующее удержание острова невозможны", — подчеркнул Чекмасов в интервью "Газете.ru".

Напомним, 30 июня стало известно, что ВС РФ отходят со Змеиного в качестве "шага доброй воли". Это сделано, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям по вывозу сельхозпродукции с Украины. Позднее сообщалось, что Украина якобы установила свой флаг на острове, но Киев затем раскрыл собственную ложь.

ВКС России уничтожили военных ВСУ, пытавшихся установить украинский флаг на Змеином
ВКС России уничтожили военных ВСУ, пытавшихся установить украинский флаг на Змеином
BannerImage

Wikipedia

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar