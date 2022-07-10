Контр-адмирал Чекмасов пояснил, почему ВСУ не смогут захватить остров Змеиный

Попытки ВСУ вернуть контроль над Змеиным не только не имеют военного смысла, но и обречены на провал, уверен контр-адмирал Михаил Чекмасов. По его словам, овладение и присутствие войск России на острове было вполне объяснимо "в рамках специальной военной операции для его демилитаризации и контроля над прилегающей акваторией".

"Задача по демилитаризации выполнена [войсками России]. Что касается ВСУ, то обратная милитаризация острова при отсутствии господства в воздухе и на море — это чистой воды авантюра, как и принимавшиеся попытки высадить на него десант. Без достижения указанных условий, а им их уже никогда не достичь, захват и последующее удержание острова невозможны", — подчеркнул Чекмасов в интервью "Газете.ru".