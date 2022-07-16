Жители Израиля вышли поддержать российскую "Операцию Z"

Общественная организация "Антифашистский израильский фронт" провела акцию поддержки у российского посольства в Хайфе. Об этом в своём телеграм-канале сообщил израильский политик Яков Кедми.

В Израиле состоялся митинг в поддержку России. Видео © Яков Кедми

По словам Кедми, израильтяне вышли на демонстрацию с триколором и скандировали: "Россия! Россия!" Участники акции раздавали также листовки с текстом "Ты до сих пор считаешь, что на Украине нет нацистов? Пробудись! Нацисты уже здесь!".

Между тем на противоположной стороне улицы собрались украинские "бешенцы", которые намеревались устроить ряд провокаций, однако полицейским удалось пресечь эти попытки, рассказал Кедми.