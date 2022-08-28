Москвичам назвали последний день засухи

28 августа станет последним днём в затянувшейся засухе в Москве, а воздух в этот день прогреется до +30 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Воскресенье станет последним погожим днём в череде затянувшейся засухи. Синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться западной периферией антициклона, поэтому ожидается облачная погода. Осадки маловероятны", — сказал он.