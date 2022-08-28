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28 августа, 07:56

Москвичам назвали последний день засухи

Синоптик Тишковец назвал воскресенье последним днём засухи в Москве

28 августа станет последним днём в затянувшейся засухе в Москве, а воздух в этот день прогреется до +30 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Воскресенье станет последним погожим днём в череде затянувшейся засухи. Синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться западной периферией антициклона, поэтому ожидается облачная погода. Осадки маловероятны", — сказал он.

Зафиксирован в семи районах: В Москве и области вновь усилился смог

Зафиксирован в семи районах: В Москве и области вновь усилился смог

Ранее Лайф писал, какой будет погода в последние дни лета. По данным синоптиков, температура установится на уровне климатической нормы и окажется благоприятной для самочувствия большинства людей.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Оксана Попова

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