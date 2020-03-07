Отмена Олимпиады в Токио больно ударит по японской экономике

Возможная отмена летних Олимпийских игр в Токио из-за угрозы распространения коронавируса может стоить экономике Японии 7,8 триллиона иен (74,2 миллиарда долларов), передаёт агентство Kyodo.

По данным японской финансовой компании Nikko Securities, это снизит рост ВВП страны на 1,4% и отразится в падении доходов финансовых компаний, оцениваемом в 24,4%.

Отмена проведения Олимпиады возможна, уверены в Nikko Securities, в том случае, если эпидемию не удастся остановить к июлю текущего года.

В настоящее время всего в Японии зафиксировано более тысячи случаев заражения СoViD-2019, умерло при этом 12 человек. Большинство заболевших — 696 человек — пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess.