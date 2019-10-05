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Опубликовано 5 октября 2019, 11:41

Победительница "Холостяка" сыграла свадьбу в Италии — видео

Клюкина и её 39-летний избранник расписались в одном из столичных загсов ещё 19 сентября, но отложили пышное торжество до следующего месяца.

Победительница шестого сезона "Холостяка" Дарья Клюкина и топ-менеджер "Газпром-Медиа" Владимир Чопов сыграли свадьбу на озере Комо в Италии.

На своей странице в "Инстаграме" девушка показала последние приготовления к свадьбе, которая состоялась на вилле Balbiano. Вместе с родственниками молодожёнов в Италию приехали многие звёзды, среди которых были Дима Билан, Николай Басков и Яна Рудковская.

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Случилось красивое событие @klyukina_d и Владимир - поздравлю с этим важным днём ! Будьте всегда сказочно счастливы !!!!!!!!! Какие прозвучали слова на церемонии , меня тронуло до мурашек , честно !!! рядом сидели подружки невесты и плакали ., чуть за собой не увлекли этими эмоциями ., 😌я впервые почувствовал , в этом отрезке времени ,что бракосочетание это действительно искусство ... взгляды меняются !!! #билан #димабилан #биланперезагрузка

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

В числе особенностей прошедшего торжества можно отметить мультимедийные столы, транслировавшие световые шоу, выступления гимнасток и аниматоров перед виллой, а также появление официантов в костюмах из фольги.

Лайф писал, что свадебное платье невесты, купленное в Париже в бутике Elie Saab, обошлось не менее чем в полмиллиона. Ранее девушка объяснила, почему променяла Егора Крида, который и был тем самым холостяком, на топ-менеджера "Газпрома".

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София Алабина
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