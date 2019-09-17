Победительница "Холостяка" Клюкина выйдет замуж в Италии в платье за полмиллиона

Торжество состоится в стране, где произошло первое свидание пары. За свадебным платьем невеста летала в Париж.

25-летняя победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина выйдет замуж за 39-летнего Владимира Чопова в октябре. Торжество состоится в Италии, сообщает "Стархит".

— Торжество состоится 4 октября. Место выбирали долго и в итоге остановились на Италии, забронировали очень красивую виллу на озере Комо. Да, среди гостей действительно будут только близкие. В списке артистов значатся Дима Билан и Кети Топурия. Кстати, и Даша не останется в стороне — тоже споёт! — рассказала подруга невесты.

Свадебное платье Клюкина уже купила, ради этого летала в Париж в бутик Elie Saab. По самым скромным подсчётам, пишет "Стархит", наряд обошёлся ей в полмиллиона рублей.

— В общей сложности я примерила около 10 вариантов и остановилась на самом-самом! Говорят, что показывать свой наряд до церемонии — плохая примета. Поэтому я пока поделюсь с вами платьем, которое было не менее прекрасно, но не стало тем самым, — писала ранее звезда "Холостяка" в "Инстаграме".

К слову, за аренду виллы на Комо тоже придётся раскошелиться. Минимальная цена за сутки — от 200 тысяч рублей.

Ранее Клюкина уже рассказывала, почему променяла певца Егора Крида, за чьё сердце она боролась в "Холостяке", на топ-менеджера Чопова.