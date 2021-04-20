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Астроном рассказал, что поможет лучше увидеть звездопад Лириды

Явление можно будет наблюдать на текущей неделе, а его пик придётся на ночь с 21 на 22 апреля.

20 апреля 2021, 15:42
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Жители Санкт-Петербурга смогут наблюдать на этой неделе метеорный поток Лириды. О том, как лучше увидеть звездопад, рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Для наблюдения лучше уехать куда-то за город, чтобы не было засвета, потому что он сильно мешает любым астрономическим наблюдениям. Если нет возможности уехать из города, лучше уйти в какой-нибудь тёмный двор, спрятаться от фонарей", — поделился эксперт.

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Он отметил, что причиной звездопада является комета C/1861 G1 Тэтчера. Пик астрономического явления придётся на ночь с 21 на 22 апреля, а зрители смогут увидеть до 20 метеоров в час. Как объяснил Железнов, комета — это огромный грязный снежок. Когда он подлетает к Солнцу, то лёд начинает таять — и поднимается пыль. А из-за слабой гравитации кометы такие частицы легко сдуваются, образуется хвост, всегда направленный против звезды.

Пылинки от кометы влетают в атмосферу Земли, а благодаря скорости образуется трение, вследствие чего человек и видит "падающую звезду". Звездопад идёт из одной части неба — это называется радиант потока, добавил астроном. Он отметил, что Лириды достаточно непредсказуемы.

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А раннее астроном призвал жителей Санкт-Петербурга подождать более масштабного, чем поток Лириды, события — потока Эта-Аквариды. Он продлится с конца апреля до конца мая.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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