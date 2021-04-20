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В Аргентине началось производство вакцины "Спутник V" — видео прямо из цеха

Вся пробная партия из 20 с лишним тысяч доз будет направлена в институт имени Гамалеи для контроля качества препарата.

20 апреля 2021, 16:00

В Аргентине началось производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили во вторник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), а в аккаунте Sputnik V в "Твиттере" появилось видео прямо из производственного цеха.

Лаборатория Richmond изготовила 21 176 доз препарата. Вся пробная партия будет доставлена в институт имени Гамалеи для контроля качества препарата. Если всё пройдёт гладко, в июне на территории страны начнётся полномасштабное производство российской вакцины.

РФПИ: Эффективность "Спутника V" достигла уровня 97,6%

РФПИ: Эффективность "Спутника V" достигла уровня 97,6%

Напомним, что Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории. Позже именно аргентинские учёные доказали эффективность вакцины даже после одной дозы.

Как уже сообщал Лайф, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

В Еврокомиссии оценили сроки поставки вакцины "Спутник V" в ЕС

В Еврокомиссии оценили сроки поставки вакцины "Спутник V" в ЕС

А на днях стало известно, что эффективность "Спутника V" достигла уровня 97,6%. За приведённый в исследовании период из почти четырёх миллионов привитых россиян коронавирусом заболело меньше 0,03%.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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