В Аргентине началось производство вакцины "Спутник V" — видео прямо из цеха

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021

В Аргентине началось производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили во вторник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), а в аккаунте Sputnik V в "Твиттере" появилось видео прямо из производственного цеха.

Лаборатория Richmond изготовила 21 176 доз препарата. Вся пробная партия будет доставлена в институт имени Гамалеи для контроля качества препарата. Если всё пройдёт гладко, в июне на территории страны начнётся полномасштабное производство российской вакцины.

Напомним, что Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории. Позже именно аргентинские учёные доказали эффективность вакцины даже после одной дозы.



Как уже сообщал Лайф, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

А на днях стало известно, что эффективность "Спутника V" достигла уровня 97,6%. За приведённый в исследовании период из почти четырёх миллионов привитых россиян коронавирусом заболело меньше 0,03%.

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