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Тревел-блогершу нашли на обочине дороги на Бали, где она лежала в крови и с серьёзными переломами

Кейтлин Маккаффери — тревел-блогер со стажем. Но последняя поездка девушки может стоить ей жизни. В аварии американка получила серьёзные травмы, вылечить которые помогут только огромные деньги.

10 августа, 12:57

Фото © Instagram/fearlesstravelers

31 июля Кейтлин ехала на скутере далеко от своего отеля. Внезапно девушка потеряла управление и упала прямо на дорогу. Множество травм, кровь — спустя какое-то время её без сознания нашла пара местных и вызвала скорую. Когда блогершу доставили в больницу и осмотрели, стало ясно — у неё серьёзная черепно-мозговая травма.

Узнав о горе, родители американки собрались выехать спасать дочь, но из-за ковидных ограничений их даже не впустили в страну. Но на этом проблемы не закончились.

Фото © Instagram/fearlesstravelers

Фото © Instagram/fearlesstravelers

Пока Маккаффери лежит в коме, её семье приходится в срочном порядке собирать деньги. Несмотря на то что у Кейтлин была страховка, компания отказалась возмещать траты на транспортировку девушки обратно в Штаты. А сумма огромная — порядка 250 тысяч долларов (18,4 млн рублей). Они даже создали краудфандинговую компанию через сервис GoFundMe.

Кейтлин в настоящее время находится в коме в больнице в Денпасаре, Бали. Она получила черепно-мозговую травму и множество других серьёзных повреждений. Двое молодых людей нашли её на далёкой дороге, одну, без сознания, сломанную и истекающую кровью.

Семья Кейтлин

Фото © GoFundMe

Фото © GoFundMe

Кроме того, родители пожаловались, что они не сразу поняли, что происходит, из-за языкового барьера. До сих пор они едва могут понять, что сообщает им местный медперсонал. Благо у Кейтлин есть много друзей на Бали. Ребята дежурят возле палаты блогерши и круглосуточно сообщают семье все новости, пишет Daily Star.

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Близняшек поставили на колени и застрелили в прямом эфире за то, что они слишком много знали

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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