Тревел-блогершу нашли на обочине дороги на Бали, где она лежала в крови и с серьёзными переломами

Кейтлин Маккаффери — тревел-блогер со стажем. Но последняя поездка девушки может стоить ей жизни. В аварии американка получила серьёзные травмы, вылечить которые помогут только огромные деньги.