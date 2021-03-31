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Украина вышла из соглашения о сотрудничестве с Россией в туристической отрасли

В Киеве не увидели перспектив к возможному восстановлению отношений в данной сфере.

31 марта 2021, 11:09
<p>Фото © ТАСС / Aleksandr Gusev / Pacific Press via ZUMA</p>

Фото © ТАСС / Aleksandr Gusev / Pacific Press via ZUMA

Украина выходит из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма. Такое решение приняло правительство страны.

Своё решение кабмин объяснил тем, что фактического взаимодействия в этой отрасли не ведётся, а перспектив его восстановления нет.

"Прекратить действие соглашения между кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма, подписанного 16 июля 1999 года в Киеве", — говорится на сайте украинского правительства.

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Ранее в феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе из двух соглашений СНГ по воздушному пространству.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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