Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Парня объявили мёртвым после ДТП и собирались разрезать на органы, но вдруг он пришёл в себя

Врачи сказали близким, что у пациента нет шансов, но судьба распорядилась иначе.

31 марта 2021, 11:40

Фото © Facebook / Lewis Roberts, Jade Roberts

18-летний Льюис Робертс из Стаффордшира, Англия, попал в страшную аварию. Парня сбил фургон, и он получил серьёзную травму головы. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где за его жизнь четыре дня боролись врачи, пишет Stoke-on-Trent Live.

Фото © Facebook / Lewis Roberts, Jade Roberts

Фото © Facebook / Lewis Roberts, Jade Roberts

Однако в итоге медики сказали родственникам, что оказались бессильны и больше уже ничего нельзя сделать: парень перенёс смерть ствола головного мозга. Убитая горем семья согласилась пожертвовать его органы, чтобы спасти других людей. Но тут произошло чудо.

За несколько часов до того, как у Льюиса собирались изъять органы, он внезапно начал самостоятельно дышать. А затем реагировать на болевые раздражители, шевелить руками, ногами и губами, поворачивать голову и моргать. Врачи не могли поверить в произошедшее, ведь, по их мнению, шансов на жизнь у парня уже не было. Однако теперь с каждым днём в его состоянии отмечаются улучшения.

Эксперт готовился к вскрытию погибшего мотоциклиста и пришёл в ужас, когда тот внезапно задрожал

Эксперт готовился к вскрытию погибшего мотоциклиста и пришёл в ужас, когда тот внезапно задрожал

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Опубликованы фото из сгоревшего дома мытищинского стрелка

сегодня в 08:17

В Псковской области дети на мопеде врезались в микроавтобус и погибли

28 марта, 13:01

Девочка, которая забеременела в 13, получала сообщения с пожеланиями, чтобы она умерла при родах

сегодня в 09:31
Life

Путин допустил возможность национализации предприятий, злостно не исполняющих гособоронзаказ

сегодня в 12:21

Путин назвал диким капитализмом погоню бизнесменов за прибылью без заботы о работниках: как выстрелить себе в ногу

сегодня в 12:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1