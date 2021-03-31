Парня объявили мёртвым после ДТП и собирались разрезать на органы, но вдруг он пришёл в себя

18-летний Льюис Робертс из Стаффордшира, Англия, попал в страшную аварию. Парня сбил фургон, и он получил серьёзную травму головы. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где за его жизнь четыре дня боролись врачи, пишет Stoke-on-Trent Live .

Однако в итоге медики сказали родственникам, что оказались бессильны и больше уже ничего нельзя сделать: парень перенёс смерть ствола головного мозга. Убитая горем семья согласилась пожертвовать его органы, чтобы спасти других людей. Но тут произошло чудо.

За несколько часов до того, как у Льюиса собирались изъять органы, он внезапно начал самостоятельно дышать. А затем реагировать на болевые раздражители, шевелить руками, ногами и губами, поворачивать голову и моргать. Врачи не могли поверить в произошедшее, ведь, по их мнению, шансов на жизнь у парня уже не было. Однако теперь с каждым днём в его состоянии отмечаются улучшения.