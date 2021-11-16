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Китайский старт: Зачем Пекин строит морской космодром и почему это угрожает России

Если проект доведут до ума, то космический рынок ждёт новый передел.

15 ноября, 21:40
<p>Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11". Фото © ТАСС / Xinhua via ZUMA Wire</p>

Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11". Фото © ТАСС / Xinhua via ZUMA Wire

Китайский клон "Морского старта"

В 2020 году Китай уже проводил первые пуски с морского космодрома, построенного для экономии денег и времени, необходимых для национальных космических проектов. Тогда дело выгорело — с плавучего космодрома успешно стартовали ракеты собственной разработки, но этого китайцам показалось мало. Новый "морской старт", который в КНР обещают достроить к 2022 году, будет выполнять более амбициозные задачи. Судно размером 162,5×40 метров будет базироваться рядом с новым космодромом в городе Хайяне. Новая площадка будет предназначена для пуска с воды ракет "Чанчжэн-11" и более тяжёлых "Цзелун-1", а в перспективе — для более совершенных носителей, работающих на жидком топливе.

Но корабль будет выполнять ещё и роль посадочной платформы — сейчас ракеты в море сажает только SpaceX, но взлетают Falcon 9 с наземной пусковой. Реализовав свой "морской старт", КНР получит большое количество вариантов по выводу ракет в космос, а нагрузка на существующие китайские космодромы значительно снизится. Ничего нового в этом смысле китайцы не изобретают — запуск станет более безопасным, ведь поначалу ступени будут падать в воду. Но в перспективе КНР перейдёт на полностью многоразовые ракеты, и это очень тревожная новость не только для США — лидера по количеству коммерческих пусков, но и для России.

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"Морской старт" — не время умирать

Фото © ТАСС / TPG via ZUMA Press

Фото © ТАСС / TPG via ZUMA Press

Но выводить таким способом на орбиту более лёгкие ракеты и при этом увеличивать полезную нагрузку на 25–30% придумали, конечно, не в КНР. Так делали ещё итальянцы в 60-х. А в 90-х американская корпорация Boeing и РКК "Энергия" скооперировались при строительстве международного космодрома "Морской старт" (Sea Launch). В проект также вложились норвежцы и украинцы. Последние в лице КБ "Южное" взялись за разработку ракет "Зенит". Изначальная стоимость проекта составила 3,65 миллиарда долларов.

С космодрома успели запустить 36 ракет, а затем началась череда неурядиц. В 2009 году Sea Launch объявил о банкротстве, а ещё спустя пять лет совместный проект приказал долго жить. В результате утомительных судебных тяжб "Энергия" выкупила "Морской старт" у компании Boeing, после чего перепродала его компании S7 Space. Общая сумма сделки составила 11 миллиардов рублей. Ещё несколько десятков миллионов потратили на транспортировку. С момента прибытия в Россию "Морской старт" стоит в приморском порту "Славянка" в ожидании заказов. Но позитивных сдвигов в этой истории пока нет. Ракет нет, заказов нет, как нет и полной ясности, что делать с уникальным комплексом, который в перспективе мог бы "обнулить" все хорошие предложения Илона Маска и SpaceX как по цене, так и по скорости запуска.

В чём суть запуска ракеты с моря?

Тестировать запуски ракет с воды начали по двум главным причинам. Территориальные проблемы и стоимость вывода. Запуск с воды при первоначальных расчётах должен был оказаться на 30–40% дешевле наземного. Экономия достигается не только переходом на многоразовые ракеты, но и отказом от аренды земли под космодромы, а также компенсаций за падение ступеней — ведь даже то, что не возвращается на корабль, просто падает в море и уходит на дно. Недавно за тему "морского старта" всерьёз взялся Илон Маск — в январе 2021-го он приобрёл две нефтяные платформы, и скоро они будут переделаны под пусковые для новой ракеты Super Heavy. Морской космодром позволит ему сберечь до 165 миллионов долларов в год за счёт экономии на аренде земли.

Это, а также переход на более дешёвые материалы при изготовлении ракет поможет ему сделать пуски ещё дешевле. Но китайцы могут опередить Маска — свой корабль-космодром они планируют доделать уже к 2022 году, и тогда Китай, а не США, может оказаться родиной самых дешёвых пусковых услуг в мире, а стоимость запуска одной ракеты, по разным оценкам, может составить ничтожные 20 млн долларов. Если это произойдёт, то SpaceX фактически нечем будет крыть.

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Рыночек порешает?

Фото © ТАСС / Zuma

Фото © ТАСС / Zuma

Завершение строительства китайского корабля-космодрома будет плохой новостью и для России — против Китая американцы не рискнут вводить серьёзные санкции за сам факт сотрудничества, а это значит, что потенциальные заказчики получат возможность выбирать оператора пусков сердцем и кошельком. Единственное, с чем китайцам придётся разобраться, — с надёжностью собственных ракет. Пока китайские ракетные технологии находятся на уровне 80-х годов прошлого века, однако ещё через пять-семь лет КНР сравняется по технологичности с российскими ракетами-носителями.

Согласно данным из открытых источников, параллельно в КНР разрабатывается сразу три новые ракеты — две многоразовые и одна "классическая" для научных программ, не требующих серьёзных расходов. При этом в КНР сразу учли роль частного капитала в космической программе, и с 2014 года крупные корпорации активно инвестируют в космические программы страны, зарабатывая деньги и кредит доверия правительственных структур. После того как первый морской космодром будет достроен, Китай может распродать бывшие наземные космодромы и отказаться от использования сухопутных космических систем. Планы у ракетчиков из Поднебесной амбициозные — они планируют "обрушить" цену пуска до 10–15 млн долларов. Если это случится, то других игроков на этом рынке может просто не остаться.

Сражение за космос. "Морской старт" выставят против Илона Маска

Сражение за космос. "Морской старт" выставят против Илона Маска

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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