Китайский старт: Зачем Пекин строит морской космодром и почему это угрожает России Если проект доведут до ума, то космический рынок ждёт новый передел. 15 ноября, 21:40 Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11". Фото © ТАСС / Xinhua via ZUMA Wire

Китайский клон "Морского старта"

В 2020 году Китай уже проводил первые пуски с морского космодрома, построенного для экономии денег и времени, необходимых для национальных космических проектов. Тогда дело выгорело — с плавучего космодрома успешно стартовали ракеты собственной разработки, но этого китайцам показалось мало. Новый "морской старт", который в КНР обещают достроить к 2022 году, будет выполнять более амбициозные задачи. Судно размером 162,5×40 метров будет базироваться рядом с новым космодромом в городе Хайяне. Новая площадка будет предназначена для пуска с воды ракет "Чанчжэн-11" и более тяжёлых "Цзелун-1", а в перспективе — для более совершенных носителей, работающих на жидком топливе.

Но корабль будет выполнять ещё и роль посадочной платформы — сейчас ракеты в море сажает только SpaceX, но взлетают Falcon 9 с наземной пусковой. Реализовав свой "морской старт", КНР получит большое количество вариантов по выводу ракет в космос, а нагрузка на существующие китайские космодромы значительно снизится. Ничего нового в этом смысле китайцы не изобретают — запуск станет более безопасным, ведь поначалу ступени будут падать в воду. Но в перспективе КНР перейдёт на полностью многоразовые ракеты, и это очень тревожная новость не только для США — лидера по количеству коммерческих пусков, но и для России.

"Морской старт" — не время умирать

Фото © ТАСС / TPG via ZUMA Press

Но выводить таким способом на орбиту более лёгкие ракеты и при этом увеличивать полезную нагрузку на 25–30% придумали, конечно, не в КНР. Так делали ещё итальянцы в 60-х. А в 90-х американская корпорация Boeing и РКК "Энергия" скооперировались при строительстве международного космодрома "Морской старт" (Sea Launch). В проект также вложились норвежцы и украинцы. Последние в лице КБ "Южное" взялись за разработку ракет "Зенит". Изначальная стоимость проекта составила 3,65 миллиарда долларов.

С космодрома успели запустить 36 ракет, а затем началась череда неурядиц. В 2009 году Sea Launch объявил о банкротстве, а ещё спустя пять лет совместный проект приказал долго жить. В результате утомительных судебных тяжб "Энергия" выкупила "Морской старт" у компании Boeing, после чего перепродала его компании S7 Space. Общая сумма сделки составила 11 миллиардов рублей. Ещё несколько десятков миллионов потратили на транспортировку. С момента прибытия в Россию "Морской старт" стоит в приморском порту "Славянка" в ожидании заказов. Но позитивных сдвигов в этой истории пока нет. Ракет нет, заказов нет, как нет и полной ясности, что делать с уникальным комплексом, который в перспективе мог бы "обнулить" все хорошие предложения Илона Маска и SpaceX как по цене, так и по скорости запуска.

В чём суть запуска ракеты с моря?

Тестировать запуски ракет с воды начали по двум главным причинам. Территориальные проблемы и стоимость вывода. Запуск с воды при первоначальных расчётах должен был оказаться на 30–40% дешевле наземного. Экономия достигается не только переходом на многоразовые ракеты, но и отказом от аренды земли под космодромы, а также компенсаций за падение ступеней — ведь даже то, что не возвращается на корабль, просто падает в море и уходит на дно. Недавно за тему "морского старта" всерьёз взялся Илон Маск — в январе 2021-го он приобрёл две нефтяные платформы, и скоро они будут переделаны под пусковые для новой ракеты Super Heavy. Морской космодром позволит ему сберечь до 165 миллионов долларов в год за счёт экономии на аренде земли.

Это, а также переход на более дешёвые материалы при изготовлении ракет поможет ему сделать пуски ещё дешевле. Но китайцы могут опередить Маска — свой корабль-космодром они планируют доделать уже к 2022 году, и тогда Китай, а не США, может оказаться родиной самых дешёвых пусковых услуг в мире, а стоимость запуска одной ракеты, по разным оценкам, может составить ничтожные 20 млн долларов. Если это произойдёт, то SpaceX фактически нечем будет крыть.

Рыночек порешает?

Фото © ТАСС / Zuma

Завершение строительства китайского корабля-космодрома будет плохой новостью и для России — против Китая американцы не рискнут вводить серьёзные санкции за сам факт сотрудничества, а это значит, что потенциальные заказчики получат возможность выбирать оператора пусков сердцем и кошельком. Единственное, с чем китайцам придётся разобраться, — с надёжностью собственных ракет. Пока китайские ракетные технологии находятся на уровне 80-х годов прошлого века, однако ещё через пять-семь лет КНР сравняется по технологичности с российскими ракетами-носителями.

Согласно данным из открытых источников, параллельно в КНР разрабатывается сразу три новые ракеты — две многоразовые и одна "классическая" для научных программ, не требующих серьёзных расходов. При этом в КНР сразу учли роль частного капитала в космической программе, и с 2014 года крупные корпорации активно инвестируют в космические программы страны, зарабатывая деньги и кредит доверия правительственных структур. После того как первый морской космодром будет достроен, Китай может распродать бывшие наземные космодромы и отказаться от использования сухопутных космических систем. Планы у ракетчиков из Поднебесной амбициозные — они планируют "обрушить" цену пуска до 10–15 млн долларов. Если это случится, то других игроков на этом рынке может просто не остаться.

Авторы Сергей Андреев