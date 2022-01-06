Позднее прибытие: Почему МС-21 может проиграть битву "Боингу" и "Эйрбасу" Самолёт получился неплохим, а его сертификация практически завершена. Но оптимизма это пока не добавляет. 5 января, 21:40 79947 79947 Самолёт Airbus A320neo. Фото © Don-vip (CC BY-SA 4.0)

Давай по новой, Миша

28 декабря глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что российский ближнемагистральный самолёт МС-21 получил базовый сертификат типа. Однако министр добавил, что полёты для расширения сертификата продолжатся вплоть до 2024 года. Два года потребуется на то, чтобы добрать необходимый для продолжения программы налёт часов: сейчас МС-21 сертифицирован с импортными двигателями Pratt&Whitney и крыльями из зарубежных композитов, а это значит, что формально работа над проектом ещё не завершена.

Благодаря быстрой сертификации, для которой тестовые МС-21 накручивали лётные часы буквально каждый день в небе над Жуковским и по месту производства, работы над машиной почти не затянулись: первый МС-21 поднялся в воздух в мае 2017 года, всего через год после того, как первый полёт совершил Boeing 737-MAX. Однако этот полёт случился спустя три года после того, как в небо поднялся главный авиалайнер современной авиации — Airbus A320neo, за которым американская фирма Boeing и Объединённая авиастроительная корпорация, по сути, бросились вдогонку.

МС-21 © "Ростех" / Александр Уткин

На данный момент проблема МС-21 кроется сугубо в сертификационной части, поскольку по другим направлениям все вопросы решены: отечественный двигатель ПД-14 пригодится на внутренних рейсах, композитное крыло есть и производится по технологии, которая экономит время и деньги, и есть... немного заказов на производство. Всего МС-21 получил 175 твёрдых заказов. Для сравнения — китайский Comac C919, взлетевший в том же году, что и МС-21, получил 523 твёрдых контракта и опцион ещё на 120 единиц.

Двигатель ПД-14, композитное крыло и режим ожидания

Если подходить к вопросу изучения ПД-14 комплексно, то стоит помнить два ключевых момента. Во-первых, это первый самолёт, который разрабатывается в России на длительный срок, и в его программу заложена серьёзная сервисная часть. Все уроки, связанные с авиалайнером SSJ-100, разработчики "Иркута" выучили на отлично, и понимание старых проблем дало возможность работать быстрее. Во-вторых, никто не умеет проектировать самолёты быстрее чем за восемь–десять лет. Boeing и Airbus не переживали экономических кризисов, а вот Россия 90-х не только прошла через политический и экономический кризис, но и параллельно научилась решать вопросы, связанные с дуополией американцев и европейцев на авиационном рынке.

К тому же МС-21 станет первым узкофюзеляжным авиалайнером с композитным крылом в России — ранее самолёты такого типа не разрабатывались и не производились. Высокая доля композитов (в серийном авиалайнере их может быть до 40%) сводит к минимуму применение силового набора из алюминия. Но одновременно с этим разработчики и службы, отвечающие за сертификацию самолёта, столкнулись с проблемой: поскольку все консоли, закрылки и почти вся механизация МС-21 стали композитными, возникли вопросы с их лицензированием. Первый МС-21 с отечественным композитным крылом уже совершил пробный полёт, и хорошая новость состоит в том, что начинать всё заново не нужно. Как пояснил исполнительный директор отраслевого агентства AviaPort Олег Пантелеев, изучать придётся только ту часть, которая касается обновлений.

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Например, замена двигателя не влияет на возможности пилотажно-навигационного комплекса; изменение материала, из которого выполнено крыло, не влияет на шумовые характеристики. Именно по этой причине использование отечественного материала не потребует повторной сертификации самолёта — будет проводиться одобрение главного изменения. Это ощутимо сэкономит время Олег Пантелеев Исполнительный директор отраслевого агентства AviaPort

Серийное производство МС-21

Как уже известно, заказы на МС-21 пока не превысили 175 машин, а это значит, что компенсировать часть потраченных денег быстрыми продажами машина не сможет. В это же время из открытых источников можно узнать, что Boeing 737-MAX произведён в количестве 470, а серия Airbus A320neo чудовищно огромна на фоне этих моделей: всего французы продали 1600 самолетов и заказы на A320neo продолжают исполняться.

Испытательные полёты МС-21 будут продолжаться ещё два года, причём это время машина будет летать довольно активно. Источники в авиастроительной отрасли отмечают, что это связано с расширением ожидаемых условий эксплуатации. К примеру, не каждый год можно поймать в Якутии рекордные морозы. Для того чтобы подтвердить работоспособность при предельно низких температурах, на которые рассчитана конструкция, придётся выполнить программу полётов именно при заявленных условиях.

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До того в карте данных сертификата типа на МС-21 будут указаны те значения, при которых реально удалось подтвердить работоспособность. Есть ряд специфичных испытаний, которые логично проводить именно для расширения условий эксплуатации, например полёты при очень сильном боковом ветре. Такие условия можно поймать не во всех аэропортах. Или полёты с посадкой по категории IIIb. Эта категория — эксплуатационный минимум, при котором допускается посадка при дальности видимости на ВПП не менее 50 метров и высоте принятия решения не менее 15 метров. Самолёт, претендующий на получение IIIb категории, должен уметь автоматически снижаться, выравниваться и парировать снос.

Позднее прибытие

Выступая на форуме "Новое знание", председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что самолёт МС-21 получился "по-настоящему хорошей машиной, лучшей среди пассажирских лайнеров этого класса".

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Определяющим фактором в истории с МС-21, как и ранее, является время. Пока машина дорабатывается, конкуренты уже зарабатывают деньги. Даже печально известный Boeing 737-MAX, который дважды разбивался из-за отказа системы управления MCAS, продолжает продаваться в товарных количествах. О продажах A320neo говорить излишне — больше полутора тысяч проданных бортов сами по себе являются знаком качества и доверия к самолёту. Помимо этого, в 2023 году пакет обновлений, включая композитные элементы, может получить Embraer E-Jet, а вскоре, пусть и с серьёзной задержкой, начнётся серийное производство китайского Comac 919. Учитывая потребности мирового рынка авиации, все машины могут найти своё место, однако сместить Airbus A320 с первого места и оттянуть на себя значительную часть мировых заказов МС-21 будет непросто.

Авторы Сергей Андреев