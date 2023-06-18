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18 июня, 07:12

Маск призвал вернуть Байдену пароль от Twitter, чтобы он мог писать там сам

Американский бизнесмен Илон Маск призвал вернуть президенту США Джо Байдену пароль от аккаунта в Twitter. Тем самым он прокомментировал ряд сообщений американского лидера, связанных с предвыборной встречей с представителями профсоюзов.

"Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!" — попросил Маск.

Таким образом бизнесмен ответил на пост Байдена о том, что сверхбогатые должны начать платить "свою справедливую долю". Перед этой публикацией президент США рассказывал о встрече с профсоюзами. По словам Байдена, он вместе с ними "восстанавливает Америку". Американский лидер также заявил, что гордится поддержкой, которую оказывают профсоюзы его предвыборной кампании.

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Ранее Лайф сообщал, что официально о решении принять участие в президентской гонке заявили действующий американский лидер Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Документы для участия в выборах также подали губернатор Флориды Рон Десантис и вице-президент США Майк Пенс. Трое последних представляют Республиканскую партию. Выборы намечены на ноябрь 2024 года.

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Wikipedia

Светлана Оперук
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