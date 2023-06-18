Маск призвал вернуть Байдену пароль от Twitter, чтобы он мог писать там сам

Американский бизнесмен Илон Маск призвал вернуть президенту США Джо Байдену пароль от аккаунта в Twitter. Тем самым он прокомментировал ряд сообщений американского лидера, связанных с предвыборной встречей с представителями профсоюзов.

"Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!" — попросил Маск.

Таким образом бизнесмен ответил на пост Байдена о том, что сверхбогатые должны начать платить "свою справедливую долю". Перед этой публикацией президент США рассказывал о встрече с профсоюзами. По словам Байдена, он вместе с ними "восстанавливает Америку". Американский лидер также заявил, что гордится поддержкой, которую оказывают профсоюзы его предвыборной кампании.