Маск призвал вернуть Байдену пароль от Twitter, чтобы он мог писать там сам
Американский бизнесмен Илон Маск призвал вернуть президенту США Джо Байдену пароль от аккаунта в Twitter. Тем самым он прокомментировал ряд сообщений американского лидера, связанных с предвыборной встречей с представителями профсоюзов.
"Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!" — попросил Маск.
Таким образом бизнесмен ответил на пост Байдена о том, что сверхбогатые должны начать платить "свою справедливую долю". Перед этой публикацией президент США рассказывал о встрече с профсоюзами. По словам Байдена, он вместе с ними "восстанавливает Америку". Американский лидер также заявил, что гордится поддержкой, которую оказывают профсоюзы его предвыборной кампании.
Ранее Лайф сообщал, что официально о решении принять участие в президентской гонке заявили действующий американский лидер Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Документы для участия в выборах также подали губернатор Флориды Рон Десантис и вице-президент США Майк Пенс. Трое последних представляют Республиканскую партию. Выборы намечены на ноябрь 2024 года.