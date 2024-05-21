Участника "голой вечеринки", лизавшего носок рэпера Vacio, оштрафовали на 200 тысяч
Суд в Москве оштрафовал участника "голой вечеринки" за пропаганду ЛГБТ*
Павел Бабак. Обложка © Telegram / SHOT
Московский суд оштрафовал на 200 тысяч рублей участника "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой. Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Павла Бабака признали виновным в пропаганде ЛГБТ*.
"Бабак Павел Павлович привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) с назначением административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Как уточняет SHOT, именно 27-летний Бабак позировал на камеру, облизывая носок, надетый на половой орган рэпера Vacio (Николай Васильев), который после получения повестки в военкомат сбежал в США.
Напомним, "голая вечеринка" Насти Ивлеевой прошла в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Мероприятие спровоцировало волну общественного резонанса, и уже через несколько дней его участники, в том числе Ивлеева, начали записывать извинения. Общественники возмутились крайне спорным мероприятием и потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а клуб по решению суда прекратил работу на 90 дней из-за нарушения санитарных норм.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.