Участника "голой вечеринки", лизавшего носок рэпера Vacio, оштрафовали на 200 тысяч

Московский суд оштрафовал на 200 тысяч рублей участника "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой. Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Павла Бабака признали виновным в пропаганде ЛГБТ*.

"Бабак Павел Павлович привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) с назначением административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Как уточняет SHOT, именно 27-летний Бабак позировал на камеру, облизывая носок, надетый на половой орган рэпера Vacio (Николай Васильев), который после получения повестки в военкомат сбежал в США.