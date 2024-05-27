Расставшийся с Нюшей бизнесмен Сивов оправдал измены словами: "Никто никому не принадлежит"

В начале мая певица Нюша (Анна Шурочкина) подтвердила догадки фанатов о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым. Некоторые поклонники тут же предположили, что разлад в семье связан с любовными похождениями мужчины. Сам же он недавно подчеркнул, что не верит в понятие "измена".

Муж Нюши оправдал измены. Видео © YouTube / Игорь Сивов / Empower Your Mind

"Как людям пережить измену? Многие считают: если в отношениях кто-то изменил, то его предали. Я не верю в слово "измена", — отметил Сивов в подкасте с психологом Леонидом Тальписом на своём ютуб-канале.

По словам эксперта, измены появляются только в тот момент, когда неверный человек принадлежит другому, а не самому себе. С этими размышлениями 43-летний предприниматель согласился.

"На самом деле третий нужен для того, чтобы оставаться с первым. Наиболее страдающие в таких отношениях любовник или любовница, потому что они должны компенсировать то, что не даёт система. Никто никому не принадлежит", — пояснил психолог.