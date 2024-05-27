Расставшийся с Нюшей бизнесмен Сивов оправдал измены словами: "Никто никому не принадлежит"
Муж певицы Нюши бизнесмен Сивов заявил, что не верит в понятие "измена"
В начале мая певица Нюша (Анна Шурочкина) подтвердила догадки фанатов о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым. Некоторые поклонники тут же предположили, что разлад в семье связан с любовными похождениями мужчины. Сам же он недавно подчеркнул, что не верит в понятие "измена".
Муж Нюши оправдал измены. Видео © YouTube / Игорь Сивов / Empower Your Mind
"Как людям пережить измену? Многие считают: если в отношениях кто-то изменил, то его предали. Я не верю в слово "измена", — отметил Сивов в подкасте с психологом Леонидом Тальписом на своём ютуб-канале.
По словам эксперта, измены появляются только в тот момент, когда неверный человек принадлежит другому, а не самому себе. С этими размышлениями 43-летний предприниматель согласился.
"На самом деле третий нужен для того, чтобы оставаться с первым. Наиболее страдающие в таких отношениях любовник или любовница, потому что они должны компенсировать то, что не даёт система. Никто никому не принадлежит", — пояснил психолог.
Напомним, слухи о разладе между Нюшей и Сивовым появились ещё зимой. Особо внимательные поклонники 33-летней певицы обратили внимание, что на одном из фото на пальце звезды не было обручального кольца. Артистка и бизнесмен поженились в 2017 году. Примерно через год у них родилась дочь Симба, а второй ребёнок — Саффрон — появился на свет в 2021-м.
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