В Приморье возмутились из-за выступления Нюши, которое общественники посчитали развратным
SHOT: Общественники пожалуются в прокуратуру после концерта Нюши во Владивостоке
Певица Нюша. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nyusha_nyusha
После выступления певицы Нюши (Анны Шурочкиной) во Владивостоке произошёл скандал. Местные общественники возмутились тем, что на сцене с артисткой на открытии спортивных зимних игр "Дети Приморья" были танцовщицы в откровенных нарядах и обтягивающем белье, сообщает SHOT.
Нюша выступает на открытии спортивных зимних игр "Дети Приморья" во Владивостоке. Видео © Telegram / "PrimaMedia.Приморье"
Общественник из Приморского края Максим Чихунов пояснил, что готовит в настоящее время обращение в прокуратуру. По его словам, подобное шоу нужно проводить в формате 18+ в ночных клубах, а не на открытии детского спортивного праздника. Чихунов дополнил, что это не самый лучший пример для маленьких детей.
Нюша на концерте. Фото © Telegram / "PrimaMedia.Приморье"
"Мне вот интересно, кого-то за это уволят? А Нюшу с подтанцовкой отмоют от грима и в Магадан снег убирать отправят? Так-то на 135-ю УК РФ (развратные действия) тянет… до 5 лет лишения свободы…" — подчеркнул местный экономист Станислав Красноярский.
По данным телеграм-канала, большинство жителей Владивостока вообще не понимают сути претензии. По их словам, в выступлении Нюши ничего развратного не было замечено, а дети, наоборот, очень любят артистку.
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