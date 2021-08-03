МЧС предупредило о приближении тайфуна к Приморскому краю

В связи с приближающимся к Приморью тайфуном глава МЧС Евгений Зиничев порекомендовал эвакуировать с прибрежных зон туристов, находящихся на территории Хабаровского и Приморского края, а также в районе Амурской и Еврейской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Циклон придёт на Дальний Восток со стороны Китая в ближайшие дни. Он принесёт в регион интенсивные осадки до 110 миллиметров в сутки и порывы ветра до 30 метров в секунду.