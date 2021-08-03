МЧС предупредило о приближении тайфуна к Приморскому краю
Туристов рекомендовано эвакуировать с прибрежной зоны, а все аварийные и экстренные службы должны быть готовы к встрече со стихией.
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В связи с приближающимся к Приморью тайфуном глава МЧС Евгений Зиничев порекомендовал эвакуировать с прибрежных зон туристов, находящихся на территории Хабаровского и Приморского края, а также в районе Амурской и Еврейской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Циклон придёт на Дальний Восток со стороны Китая в ближайшие дни. Он принесёт в регион интенсивные осадки до 110 миллиметров в сутки и порывы ветра до 30 метров в секунду.
"В целях защиты населения и территорий от воздействия комплекса опасных метеоявлений предлагаю своевременно провести необходимые превентивные мероприятия, в том числе оповещение и заблаговременную эвакуацию отдыхающих граждан с прибрежной территории", — цитирует поручение Зиничева пресс-служба МЧС.
Ранее Гидрометцентр сообщал, что в августе температура почти на всей территории России будет около или выше нормы. При этом юг и азиатскую часть страны ждёт дефицит осадков.
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